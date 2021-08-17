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Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi, Taliban ile görüşmenin sonuçlarını anlattı
Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi, Taliban ile görüşmenin sonuçlarını anlattı
Rusya’nın Afganistan’daki Büyükelçisi Jirnov, Taliban temsilcileriyle olumlu ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T22:34+0300
2021-08-17T22:34+0300
rusya
taliban
görüşme
dmitriy jirnov
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Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Görüştüğüm kişiler, Taliban’ın Kabil’deki üst düzey yetkilileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcı geçti. Taliban temsilcileri, örgütün Rusya’ya yönelik en dostça ve en iyi yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenlik garantisini teyit ettiler” ifadesini kullandı.Jirnov, “Büyükelçiliğinin faaliyeti için engeller çıkarılmayacak. Önceki iktidarla kıyaslandığında statüde hiçbir kötüleşme olmayacak. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanacak” diye ekledi.
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rusya, taliban, görüşme, dmitriy jirnov

Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi, Taliban ile görüşmenin sonuçlarını anlattı

22:34 17.08.2021
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Rusya’nın Afganistan’daki Büyükelçisi Jirnov, Taliban temsilcileriyle olumlu ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Görüştüğüm kişiler, Taliban’ın Kabil’deki üst düzey yetkilileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcı geçti. Taliban temsilcileri, örgütün Rusya’ya yönelik en dostça ve en iyi yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenlik garantisini teyit ettiler” ifadesini kullandı.
Jirnov, “Büyükelçiliğinin faaliyeti için engeller çıkarılmayacak. Önceki iktidarla kıyaslandığında statüde hiçbir kötüleşme olmayacak. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanacak” diye ekledi.
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