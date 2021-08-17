https://tr.sputniknews.com/20210817/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-taliban-ile-yapilan-gorusme-yapici-ve-olumlu-gecti-1048107552.html

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T18:28+0300

2021-08-17T18:28+0300

2021-08-17T18:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

taliban

görüşme

dmitriy jirnov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642736_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41b1522568a3a1adf04c89cebce4705.jpg

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rus Büyükelçi Jirnov, Taliban temsilcileriyle Rusya’nın Afganistan Büyükelçiliği’nin güvenliği konusunun ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.Jirnov, “Büyükelçiliğin güvenliğiyle ilgili bir görüşme oldu. Şehirdeki Taliban temsilcileriyle yaptığımız görüşme yapıcı ve olumluydu” dedi.Rus Büyükelçi, Taliban temsilcisinin Kabil’deki Rus Büyükelçiliğinin güvenliği konusunda güvence verdiğini ve Rusya’ya karşı dostane bir yaklaşım içinde olacaklarını aktardığını kaydetti.Jirnov, Taliban’ın eski devlet yetkililerini af edeceği yönünde garanti verdiğine vurgu yaparak, “Taliban, önceki rejime sadık, ona hizmet eden ve onun için çalışan herkese af getirileceği konusunda garanti verdi” diye konuştu.Rus Büyükelçi görüşmede, Taliban temsilcilerinin önceki yetkililer ve terörist örgütlerin olası provokasyonlarından çekindiği ve buna karşı önlem almaya çalıştıkları izlenimi edindiğini belirterek, “Şehirdeki sükunete ve sakin duruma bakılırsa, Taliban’ın hiçbir saldırı ve sızma olmaması için her türlü tedbiri almış olduğu söylenebilir” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, taliban, görüşme, dmitriy jirnov