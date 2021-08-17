https://tr.sputniknews.com/20210817/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-taliban-ile-yapilan-gorusme-yapici-ve-olumlu-gecti-1048107552.html
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T18:28+0300
2021-08-17T18:28+0300
2021-08-17T18:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
taliban
görüşme
dmitriy jirnov
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rus Büyükelçi Jirnov, Taliban temsilcileriyle Rusya’nın Afganistan Büyükelçiliği’nin güvenliği konusunun ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.Jirnov, “Büyükelçiliğin güvenliğiyle ilgili bir görüşme oldu. Şehirdeki Taliban temsilcileriyle yaptığımız görüşme yapıcı ve olumluydu” dedi.Rus Büyükelçi, Taliban temsilcisinin Kabil’deki Rus Büyükelçiliğinin güvenliği konusunda güvence verdiğini ve Rusya’ya karşı dostane bir yaklaşım içinde olacaklarını aktardığını kaydetti.Jirnov, Taliban’ın eski devlet yetkililerini af edeceği yönünde garanti verdiğine vurgu yaparak, “Taliban, önceki rejime sadık, ona hizmet eden ve onun için çalışan herkese af getirileceği konusunda garanti verdi” diye konuştu.Rus Büyükelçi görüşmede, Taliban temsilcilerinin önceki yetkililer ve terörist örgütlerin olası provokasyonlarından çekindiği ve buna karşı önlem almaya çalıştıkları izlenimi edindiğini belirterek, “Şehirdeki sükunete ve sakin duruma bakılırsa, Taliban’ın hiçbir saldırı ve sızma olmaması için her türlü tedbiri almış olduğu söylenebilir” dedi.
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rusya, taliban, görüşme, dmitriy jirnov
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban ile yapılan görüşme yapıcı ve olumlu geçti
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle yaptıkları görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rus Büyükelçi Jirnov, Taliban temsilcileriyle Rusya’nın Afganistan Büyükelçiliği’nin güvenliği konusunun ele alındığı görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.
Jirnov, “Büyükelçiliğin güvenliğiyle ilgili bir görüşme oldu. Şehirdeki Taliban temsilcileriyle yaptığımız görüşme yapıcı ve olumluydu” dedi.
Rus Büyükelçi,
Taliban temsilcisinin Kabil’deki Rus Büyükelçiliğinin güvenliği konusunda güvence verdiğini
ve Rusya’ya karşı dostane bir yaklaşım içinde olacaklarını aktardığını kaydetti.
Jirnov, Taliban’ın eski devlet yetkililerini af edeceği yönünde garanti verdiğine vurgu yaparak, “Taliban, önceki rejime sadık, ona hizmet eden ve onun için çalışan herkese af getirileceği konusunda garanti verdi” diye konuştu.
Rus Büyükelçi görüşmede, Taliban temsilcilerinin önceki yetkililer ve terörist örgütlerin olası provokasyonlarından çekindiği ve buna karşı önlem almaya çalıştıkları izlenimi edindiğini belirterek, “Şehirdeki sükunete ve sakin duruma bakılırsa, Taliban’ın hiçbir saldırı ve sızma olmaması için her türlü tedbiri almış olduğu söylenebilir” dedi.