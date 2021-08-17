Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210817/samsunda-akrabasi-tarafindan-silahla-vurulan-kadin-hayatini-kaybetti-1048085945.html
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T02:23+0300
2021-08-17T02:28+0300
silahlı saldırı
türkiye
akraba
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048085920_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_18660a28efc436d5634504cc64aa3ac9.jpg
Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A.bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048085920_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_4ee50d48228d5800f1f3c31e80bd9b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silahlı saldırı, akraba, cinayet

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

02:23 17.08.2021 (güncellendi: 02:28 17.08.2021)
© AASamsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
Abone ol
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.
Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A.bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:23Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
02:11TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı
01:36Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi
01:20ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
01:19İsrail, Batı Kudüs’teki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle uluslararası yardım istedi
00:42Fatih Terim: Bir sakin olalım, ortalık biraz elektrikli, henüz ne olduğunu da anlamış değiliz
00:32Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
00:21ABD'li diplomatlar, Afganistan'da yaşananlar konusunda Biden'la ilgili 'hayal kırıklığı' yaşıyor
00:11CNN: Kabil’de ABD’li bir asker yaralandı
00:05Galatasaray, lige galibiyetle başladı
DünSamsun'da yakalanan IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı
DünGalatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa attı
Dün'Afganistan, ABD hegemonyasının sonu değil; Çin, Rusya ve İran tuzağa çekilmeye çalışılıyor'
DünAbdullah Avcı: Ben mükemmeliyetçiyim, PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor
DünRusya’nın Kabil Büyükelçisi: Taliban, Afgan güvenlik güçlerine af garantisi verdi
DünBinali Yıldırım: Felaketlerden siyaset yapmak, siyasi yarar sağlamak insanlık dışı bir davranıştır
DünRusya'da haziran sonundan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altında
DünProf. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz
DünMSB: Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e ulaştı
DünABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çinli mevkidaşı Yi, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü