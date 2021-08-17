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Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T02:23+0300
2021-08-17T02:23+0300
2021-08-17T02:28+0300
silahlı saldırı
türkiye
akraba
cinayet
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Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A.bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
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silahlı saldırı, akraba, cinayet
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti 02:23 17.08.2021 (güncellendi: 02:28 17.08.2021)
Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.
Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A.bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi
Hacer A.
ve dayısının kızı
Ebru A
'ya evlerinde
tabancayla ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise
112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay yerinden
kaçan zanlı,
emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.