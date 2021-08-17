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Samsun'da kadın cinayeti
Samsun'da kadın cinayeti
Samsun'da eşinin yeğeni tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T06:58+0300
2021-08-17T06:58+0300
2021-08-17T06:58+0300
yaşam
samsun
kadın cinayeti
kadın
kadın cinayetleri
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Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20210817/17-yasindaki-cocuk-16-yasindaki-arkadasini-pompali-tufekle-oldurdu-1048088020.html
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samsun, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri
Samsun'da kadın cinayeti
Samsun'da eşinin yeğeni tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da
akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre,
Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.