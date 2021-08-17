https://tr.sputniknews.com/20210817/samsunda-kadin-cinayeti-1048088550.html

Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'da kadın cinayeti

Samsun'da eşinin yeğeni tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T06:58+0300

2021-08-17T06:58+0300

2021-08-17T06:58+0300

yaşam

samsun

kadın cinayeti

kadın

kadın cinayetleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048088505_56:0:1441:779_1920x0_80_0_0_49345c8d05229f186f72cf3561df0efe.png

Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, kızı ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

https://tr.sputniknews.com/20210817/17-yasindaki-cocuk-16-yasindaki-arkadasini-pompali-tufekle-oldurdu-1048088020.html

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

samsun, kadın cinayeti, kadın, kadın cinayetleri