https://tr.sputniknews.com/20210817/sariyerde-atv-ile-sokak-kopegini-ezmeye-calistilar-1048097985.html

Sarıyer'de ATV ile sokak köpeğini ezmeye çalıştılar

Sarıyer'de ATV ile sokak köpeğini ezmeye çalıştılar

Sarıyer'de ATV'nin arkasına bindirdiği iki kadınla gezen kişi, kendilerine havlayan köpeği geri gelerek ezmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T13:37+0300

2021-08-17T13:37+0300

2021-08-17T13:37+0300

türkiye

türkiye

sarıyer

araç

hayvan hakları

sokak köpeği

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İstanbul'da Zekeriyaköy Mahallesi Fırat Caddesi'nde arazi aracı ATV ile caddede giden kişiye yol kenarında yatan köpek havladı. ATV'dekiler bunun üzerine geri geri gelerek köpeği ezmeye çalıştı. Köpek, ATV aracından kaçarak kurtuldu.İş yerinin önündeki sokak köpeklerini besleyen Batuhan Yel, "Kırk, elli yaşlarında biri arkasında iki tane kadın almış buradan geçiyorlar. Köpeğin üstünden geçmeye kalkıyor. Hayvan kaçıyor, sonra havlayarak onları kovalıyor. Geri geri gelerek hayvanı ezmeye kalkıyor. Tekrar hayvan kaçıyor. Allah'tan hiçbir cana zarar vermeden gidiyor. 20 yaşında çocuk olsa bir nebze anlayabilirim. Gençlik ateşidir bir şeydir ama 40-50 yaşlarında bir adam. Belli ki alkollü, bizim kimsenin alkol almasına söyleyecek sözümüz yok ama alkol alıp gelip burada bir hayvana zarar vermeye kalkmak kabul edilebilecek bir şey değil. İnşallah bulunurlar" dedi.

türkiye

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türkiye, sarıyer, araç, hayvan hakları, sokak köpeği