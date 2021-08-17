https://tr.sputniknews.com/20210817/sel-bolgesine-cikarma-gemisiyle-yardim-1048090581.html

Sel bölgesine çıkarma gemisiyle yardım

Sel bölgesine çıkarma gemisiyle yardım

Sel felaketi nedeniyle ulaşım yolları kapanan Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çıkarma gemisiyle 7 iş makinesi götürüldü. 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T09:47+0300

2021-08-17T09:47+0300

2021-08-17T09:47+0300

türkiye

karadeniz

sinop

sel

gemi

türkeli

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Sel bölgesinde kullanılacak iş makinelerini taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çıkarma gemisi, Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 7 iş makinesi, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıkarıldı.İş makinesi operatörü Dursun İpek, çıkarma gemisiyle yardım götürdüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bozkurt ve Abana'daki felaketlerden ötürü oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Oradaki yaraları elimizden geldiğince sarmaya çalıştık. Şu an ülkemizin tüm belediye ve imkanlarıyla birlikte yardıma gidiyoruz" dedi.

türkiye

karadeniz

sinop

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karadeniz, sinop, sel, gemi, türkeli