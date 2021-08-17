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Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişikliği
Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişikliği
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kaymakamı Yenidünya ile Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Atıcı yer değiştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Atıcı'nın bu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T14:09+0300
2021-08-17T14:09+0300
türkiye
kaymakam
içişleri bakanlığı
muhterem ince
afet
bozkurt
murat atıcı
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den açıklamaİçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
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kaymakam, içişleri bakanlığı, muhterem ince, afet, bozkurt, murat atıcı

Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta kaymakam değişikliği

14:09 17.08.2021
© AAKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AA
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kaymakamı Yenidünya ile Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Atıcı yer değiştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Atıcı'nın bu konulardaki tecrübesine binaen bu göreve getirildiğini belirtti.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine sel tecrübesi olan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı atandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi.
Elazığ depremi sonrası Kemaliye'de başarılı organizasyon sağlayan ve geçen yıl sel bölgesinde görev yapan Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, selin vurduğu Bozkurt'un yeniden ayağa kaldırılması sürecinde görev yapacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bozkurt ilçesindeki kaymakam değişimine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İnce, afet bölgesindeki iftira ve dezenformasyonlara, bölge halkı düşünülmeden ve hız kesmeden devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yapısal hasarlı afetlerde, bu konularda tecrübesi olan kaymakamlar görevlendirilir. Bozkurt Kaymakamlığı'na da Kemaliye Kaymakamı iken Elazığ depreminde ve bir yıldır, sel felaketi yaşanan Dereli'de görevlendirilen Kaymakam Murat Atıcı, daha önce bu konulardaki tecrübesine binaen görevlendirilmiştir. Burada yapılan, Bozkurt Kaymakamı ile Dereli Kaymakamı'nın karşılıklı becayiş uygulamasından ibarettir. Bunu farklı bir şekilde değerlendirmek gayri ahlakidir."
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