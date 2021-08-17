https://tr.sputniknews.com/20210817/selvi-nefret-dilini-korukleyen-slogan-attiranlarin-lig-bitene-kadar-maclara-girmeleri-yasaklanacak-1048090321.html

Selvi: Nefret dilini körükleyen slogan attıranların lig bitene kadar maçlara girmeleri yasaklanacak

Selvi: Nefret dilini körükleyen slogan attıranların lig bitene kadar maçlara girmeleri yasaklanacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Beşiktaş ve Altaylı taraftarların attığı "Ülkemde mülteci istemiyorum" sloganlarını değerlendirdi. Selvi, "Spor... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T09:41+0300

2021-08-17T09:41+0300

2021-08-17T09:41+0300

türkiye

göçmen

beşiktaş

hürriyet gazetesi

abdulkadir selvi

maç

altay

seyirci

nefret dili

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Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısında 'Türkiye'de yabancı düşmanlığını Ümit Özdağ'ın paylaşımları üzerinden takip ettiğini' söyledi."Ümit Özdağ’ın bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş’ı kutlayan mesajı da o nedenle dikkatimden kaçmadı. Ümit Özdağ, Çaykur Rizespor maçından sonra Beşiktaş’ı tebrik etti" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:"Ancak maçı kazandığı için değil, maçta Beşiktaş tribünlerinden atılan, 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganı için tebrik etti. Ümit Özdağ’ın futbolla bu denli ilgili olduğunu bilmiyordum. Çünkü daha önce spor müsabakalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tanık olmamıştım. Ümit Özdağ aynı gün bir de Altay-Kayserispor maçından bir paylaşımda bulundu. Hem de, 'An itibarı ile İzmir’de, Altay-Kayseri maçı. Altay taraftarı haykırıyor. Bravo Altay!' notunu düşerek. Ümit Özdağ’ı heyecanlandıran belli ki Altay tribünlerinden atılan, 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganıydı. Dikkatinizi çekti mi? Biri İzmir’de, diğeri İstanbul’da. Biri Altay, diğeri Beşiktaş tribünleri ama atılan slogan aynı. Hem de kelimesi kelimesine aynı."'Bu iş ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü''Bu nefret dilinin Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırıya dönüşmesi üzerine güvenlik birimlerinin harekete geçtiğini' ifade eden Selvi, "Çünkü bu iş ciddi bir güvenlik sorununa dönüştü. O nedenle spor karşılaşmalarında tribünlerde nefret dilini körükleyen slogan attıranlar tespit edilip, lig bitene kadar stadyumlara girmeleri yasaklanacak" diye yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20210814/besiktas-tribununde-turkiyede-multeci-istemiyoruz-sloganlari-1048034594.html

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