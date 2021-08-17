Ünlü model ve sevgilisi ile sosyetik çift trafikte kavga etti

2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi.Akşam saatlerinde araçlarıyla AVM'den ayrılan ikili, iddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.Tufan Kılıç ve Sema Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti. Şikayetçi oldularAracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a "Ne biçim araba sürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu. Bunun üzerine Ertan Uyanık ve Kılıç birbirlerine sinkaflı sözlerle hakaret etmeye başladı. Araçtan inerek kavgaya müdahale etmek isteyen ünlü model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından indi. Birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.
Model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, sosyetik Ertan-Sena Uyanık çiftiyle trafikte kavga etti. Sena Uyanık, Kurşun'u saçından sürükleyip darp etti, Kurşun da Sena Uyanık'a vurdu. Ertan Uyanık, Kılıç'a yumruk atarken, Kılıç da ona kafa attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2016 Miss Turkey Güzellik Yarışması'yla adını duyuran ünlü model Dilara Kurşun ve oyuncu sevgilisi Tufan Kılıç, 2 Haziran günü İstanbul'da bir AVM'de yemek yedi.
Akşam saatlerinde araçlarıyla AVM'den ayrılan ikili, iddiaya göre yolda ilerlerken trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre araçta bulunan diğer isimler; sosyete camiasının tanınmış çifti Ertan-Sena Uyanık'tı.
Tufan Kılıç ve Sema Uyanık trafikte birbirlerini geçmeye çalıştı. Uyanık; ikamet ettiği sitenin girişinde Kılıç'ın sürdüğü aracı gördü. Taraflar arasında yarım kalan tartışma burada da devam etti.
Şikayetçi oldular
Aracından inen Ertan Uyanık, Tufan Kılıç'a "Ne biçim araba sürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Kılıç ise küfürler savurdu. Bunun üzerine Ertan Uyanık ve Kılıç birbirlerine sinkaflı sözlerle hakaret etmeye başladı.
Araçtan inerek kavgaya müdahale etmek isteyen ünlü model Dilara Kurşun, Kılıç'ın yanına gittiğinde ise Ertan Uyanık'ın eşi de aracından indi. Birbirlerini darp eden tarafların karşılıklı şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sena Uyanık, Dilara Kurşun'u saçlarından sürükleyerek yüzünü tırnaklayarak darp ederken, Ertan Uyanık ise Tufan Kılıç'a yumruk attı. Kurşun, Sena Uyanık'a saldırırken, Kılıç ise Ertan Uyanık'a kafa attı. Tarafları site güvenliği sakinleştirdi.