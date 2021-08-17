https://tr.sputniknews.com/20210817/takside-unuttugu-cantayi-geri-alan-turist-700-dolarin-eksik-oldugunu-iddia-etti-taksici-yalanladi--1048091526.html

Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı

Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı

Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T10:14+0300

2021-08-17T10:14+0300

2021-08-17T10:14+0300

istanbul

kuveyt

polis

turist

taksim meydanı

kabataş

taksi

beyaz masa

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İstanbul'da, dün saat 15.00 sıralarında, yaşanan olayda, iddialara göre, Taksim Meydanı'ndan Kabataş'a gitmek için taksiye binen Kuveytli turist içerisinde 2 bin 100 dolar olan çantasını bindiği takside unuttu. Kabataş'a indikten sonra durumu fark den turist hemen polis ekiplerine müracaat etti. Ekiplerin 153 Beyaz Masa üzerinden taksiciye ulaşmasıyla turist kısa sürede çantasına kavuştu.Çantasına baktığında 700 dolar kadar eksik olduğunu iddia eden turist durumu polis ekiplerine bildirip, taksiciden şikayetçi oldu.'Ben saydım 1400 doları vardı' Arabasında çanta unutulan taksici Mehmet Z. ise ekipler arayana kadar unutulan çantayı fark etmediğini belirterek, şu ifadelerle kendini savundu:

istanbul

kuveyt

taksim meydanı

kabataş

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istanbul, kuveyt, polis, turist, taksim meydanı, kabataş, taksi, beyaz masa