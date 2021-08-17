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Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı
Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı
Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T10:14+0300
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istanbul
kuveyt
polis
turist
taksim meydanı
kabataş
taksi
beyaz masa
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İstanbul'da, dün saat 15.00 sıralarında, yaşanan olayda, iddialara göre, Taksim Meydanı'ndan Kabataş'a gitmek için taksiye binen Kuveytli turist içerisinde 2 bin 100 dolar olan çantasını bindiği takside unuttu. Kabataş'a indikten sonra durumu fark den turist hemen polis ekiplerine müracaat etti. Ekiplerin 153 Beyaz Masa üzerinden taksiciye ulaşmasıyla turist kısa sürede çantasına kavuştu.Çantasına baktığında 700 dolar kadar eksik olduğunu iddia eden turist durumu polis ekiplerine bildirip, taksiciden şikayetçi oldu.'Ben saydım 1400 doları vardı' Arabasında çanta unutulan taksici Mehmet Z. ise ekipler arayana kadar unutulan çantayı fark etmediğini belirterek, şu ifadelerle kendini savundu:
istanbul
kuveyt
taksim meydanı
kabataş
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istanbul, kuveyt, polis, turist, taksim meydanı, kabataş, taksi, beyaz masa

Takside unuttuğu çantayı geri alan turist, 700 doların eksik olduğunu iddia etti, taksici yalanladı

10:14 17.08.2021
© İHA / SÜMER AVCITaksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu.
Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© İHA / SÜMER AVCI
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Taksim'den Kabataş'a gitmek için taksiye binen turist takside çantasını unuttu. Taksiciye ulaşan turist, çantasını geri aldığında 700 dolarının eksik olduğunu söyleyerek taksiciden şikayetçi oldu. Taksici ise, ekipler arayana kadar unutulan çantayı fark etmediğini belirterek, turisti yalanladı.
İstanbul'da, dün saat 15.00 sıralarında, yaşanan olayda, iddialara göre, Taksim Meydanı'ndan Kabataş'a gitmek için taksiye binen Kuveytli turist içerisinde 2 bin 100 dolar olan çantasını bindiği takside unuttu.
Kabataş'a indikten sonra durumu fark den turist hemen polis ekiplerine müracaat etti. Ekiplerin 153 Beyaz Masa üzerinden taksiciye ulaşmasıyla turist kısa sürede çantasına kavuştu.
Çantasına baktığında 700 dolar kadar eksik olduğunu iddia eden turist durumu polis ekiplerine bildirip, taksiciden şikayetçi oldu.

'Ben saydım 1400 doları vardı'

Arabasında çanta unutulan taksici Mehmet Z. ise ekipler arayana kadar unutulan çantayı fark etmediğini belirterek, şu ifadelerle kendini savundu:
”Çantasını arabamda unuttu. Yarım saat sonra 153 beni aradı. Arkaya baktım, çanta bende dedim. Sonra Ali bey aradı, yoldayım dedim ekspere gittim. Kanıtlarıyla, kameralarıyla var. Sonra buraya geldim adam diyor param eksik. Böyle bir şey var mı? Ben saydım 1400 doları vardı. Mecbur bakmak zorundaydım, içerisinde ne var diye, ondan sonra çantayı getirdim."
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