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https://tr.sputniknews.com/20210817/talibanin-afganistan-merkez-bankasinin-abdde-tutulan-varliklarina-erisimi-engellenecek-1048086867.html
Taliban’ın Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimi engellenecek
Taliban’ın Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimi engellenecek
Washington’un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T03:37+0300
2021-08-17T03:37+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
varlık
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EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP’yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD’deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan’da tutulmuyor.Diğer yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Taliban’ın ABD’ye yönelik dostane olmayan herhangi bir eylemine güçlü bir yanıt alacağını belirtmişti.Greenfield, “Başkan Joe Biden, ABD personelini, misyonumuzu tehdit eden herhangi bir eyleme hızlı ve güçlü askeri yanıt verileceğini açıkça belirtti” ifadelerini kullanmıştı.
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abd, afganistan, taliban, varlık, uluslararası para fonu (imf)

Taliban’ın Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimi engellenecek

03:37 17.08.2021
© AFP 2021Afganistan'daki durum
Afganistan'daki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021
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Washington’un, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladığı öğrenildi.
EADaily (Eurasia Daily) ajansının AFP’yi kaynak göstererek aktardığı habere göre Washington, Taliban temsilcilerinin Afganistan Merkez Bankası'nın ABD'de tutulan varlıklarına erişimine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Buna göre Washington yönetiminden Fransız ajansa konuşan bir yetkili, “Afgan hükümetinin merkez bankasının ABD’deki varlıkları, Taliban'a verilmeyecek” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Afganistan Merkez Bankası'nın brüt rezervleri nisan sonu itibarıyla 9.4 milyar dolardı, bu rezervlerin önemli bir kısmı Afganistan’da tutulmuyor.
Diğer yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Taliban’ın ABD’ye yönelik dostane olmayan herhangi bir eylemine güçlü bir yanıt alacağını belirtmişti.
Greenfield, “Başkan Joe Biden, ABD personelini, misyonumuzu tehdit eden herhangi bir eyleme hızlı ve güçlü askeri yanıt verileceğini açıkça belirtti” ifadelerini kullanmıştı.
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