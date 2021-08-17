Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'
© Sputnik / Kirill Kallinikov/
Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Yuriy Baluyevskiy, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine yönelik olası saldırganlığı durumunda Rusya'nın karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceğini belirtti.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın KGAÖ üyesi komşu ülkelere yönelik olarak nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenirken Rusya'dan olası saldırganlığa verilebilecek yanıta ilişkin açıklama geldi.
Sputnik'e demeç veren Baluyevskiy, Rusya'nın Taliban saldırganlığına karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceği öngörüsünde bulundu.
Sputnik'e demeç veren Baluyevskiy, Rusya'nın Taliban saldırganlığına karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceği öngörüsünde bulundu.
Baluyevskiy, "KGAÖ kapsamında, saldırganlık tehdidi veya fiili saldırganlık durumunda yardım sağlamakla yükümlüyüz. Olası yanıt seçenekleri mevcut. Özbekistan'daki tatbikatları izlediyseniz, orada Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Bu uçaklar, kara birliklerine destek vermek için değil, hedeflere yönelik uzun menzilli atışlar yapmak için tasarlandı. Bu uçaklar, Taliban'a sınırlara yaklaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıyor" dedi.
Günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın yeterli seviyede muharebe kabiliyetine sahip olduğunu kaydeden Baluyevskiy, "Eylemlerin iyi şekilde koordine edilmesi ve Tu-22M3 uçaklarının yanı sıra istihbaratımızın da kullanılması halinde, rakiplere etkili şekilde karşı koyulacak" ifadelerini kullandı.
Günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın yeterli seviyede muharebe kabiliyetine sahip olduğunu kaydeden Baluyevskiy, "Eylemlerin iyi şekilde koordine edilmesi ve Tu-22M3 uçaklarının yanı sıra istihbaratımızın da kullanılması halinde, rakiplere etkili şekilde karşı koyulacak" ifadelerini kullandı.