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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/talibanin-saldirganligi-halinde-rusya-tu-22m3-uzun-menzilli-bombardiman-ucaklarini-kullanabilir-1048097100.html
'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'
'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'
Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Yuriy Baluyevskiy, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine yönelik olası saldırganlığı durumunda... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T13:19+0300
2021-08-17T13:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
rusya
afganistan
ordu
saldırı
kabil
tu-22m3
savaş
karşılık
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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın KGAÖ üyesi komşu ülkelere yönelik olarak nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenirken Rusya'dan olası saldırganlığa verilebilecek yanıta ilişkin açıklama geldi.Sputnik'e demeç veren Baluyevskiy, Rusya'nın Taliban saldırganlığına karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceği öngörüsünde bulundu.Baluyevskiy, "KGAÖ kapsamında, saldırganlık tehdidi veya fiili saldırganlık durumunda yardım sağlamakla yükümlüyüz. Olası yanıt seçenekleri mevcut. Özbekistan'daki tatbikatları izlediyseniz, orada Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Bu uçaklar, kara birliklerine destek vermek için değil, hedeflere yönelik uzun menzilli atışlar yapmak için tasarlandı. Bu uçaklar, Taliban'a sınırlara yaklaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıyor" dedi.Günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın yeterli seviyede muharebe kabiliyetine sahip olduğunu kaydeden Baluyevskiy, "Eylemlerin iyi şekilde koordine edilmesi ve Tu-22M3 uçaklarının yanı sıra istihbaratımızın da kullanılması halinde, rakiplere etkili şekilde karşı koyulacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html
Çok uyanık olması gerekiyor Rusya'nın. Ne Taliban'a, ne Çin'in sözlerine güvenmemesi gerekiyor. Orta Asya'da çıkacak kaos Rusya'nın Kafkasya Bölgesine ve Rusya içlerine kadar yayılır. Askeri olarak müttefik CSTO ülkeleriyle hazır beklemeli.
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rusya
afganistan
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abd, rusya, afganistan, ordu, saldırı, kabil, tu-22m3, savaş, karşılık

'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'

13:19 17.08.2021
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Fotoğraf bankasına gir9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Yuriy Baluyevskiy, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine yönelik olası saldırganlığı durumunda Rusya'nın karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceğini belirtti.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın KGAÖ üyesi komşu ülkelere yönelik olarak nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenirken Rusya'dan olası saldırganlığa verilebilecek yanıta ilişkin açıklama geldi.

Sputnik'e demeç veren Baluyevskiy, Rusya'nın Taliban saldırganlığına karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceği öngörüsünde bulundu.
Baluyevskiy, "KGAÖ kapsamında, saldırganlık tehdidi veya fiili saldırganlık durumunda yardım sağlamakla yükümlüyüz. Olası yanıt seçenekleri mevcut. Özbekistan'daki tatbikatları izlediyseniz, orada Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Bu uçaklar, kara birliklerine destek vermek için değil, hedeflere yönelik uzun menzilli atışlar yapmak için tasarlandı. Bu uçaklar, Taliban'a sınırlara yaklaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıyor" dedi.

Günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın yeterli seviyede muharebe kabiliyetine sahip olduğunu kaydeden Baluyevskiy, "Eylemlerin iyi şekilde koordine edilmesi ve Tu-22M3 uçaklarının yanı sıra istihbaratımızın da kullanılması halinde, rakiplere etkili şekilde karşı koyulacak" ifadelerini kullandı.
Rusya Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
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Çok uyanık olması gerekiyor Rusya'nın. Ne Taliban'a, ne Çin'in sözlerine güvenmemesi gerekiyor. Orta Asya'da çıkacak kaos Rusya'nın Kafkasya Bölgesine ve Rusya içlerine kadar yayılır. Askeri olarak müttefik CSTO ülkeleriyle hazır beklemeli.
SSSergen Salmanoğlu
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