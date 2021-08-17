https://tr.sputniknews.com/20210817/talibanin-saldirganligi-halinde-rusya-tu-22m3-uzun-menzilli-bombardiman-ucaklarini-kullanabilir-1048097100.html

'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'

'Taliban'ın saldırganlığı halinde Rusya, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabilir'

Eski Rusya Genelkurmay Başkanı Yuriy Baluyevskiy, Taliban'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerine yönelik olası saldırganlığı durumunda... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T13:19+0300

2021-08-17T13:19+0300

2021-08-17T13:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

rusya

afganistan

ordu

saldırı

kabil

tu-22m3

savaş

karşılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/09/1044457062_0:108:2537:1535_1920x0_80_0_0_3ea28d8813aac256a3ff742167dd7ad1.jpg

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın KGAÖ üyesi komşu ülkelere yönelik olarak nasıl bir tutum sergileyeceği merakla beklenirken Rusya'dan olası saldırganlığa verilebilecek yanıta ilişkin açıklama geldi.Sputnik'e demeç veren Baluyevskiy, Rusya'nın Taliban saldırganlığına karşılık olarak Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarını kullanabileceği öngörüsünde bulundu.Baluyevskiy, "KGAÖ kapsamında, saldırganlık tehdidi veya fiili saldırganlık durumunda yardım sağlamakla yükümlüyüz. Olası yanıt seçenekleri mevcut. Özbekistan'daki tatbikatları izlediyseniz, orada Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Bu uçaklar, kara birliklerine destek vermek için değil, hedeflere yönelik uzun menzilli atışlar yapmak için tasarlandı. Bu uçaklar, Taliban'a sınırlara yaklaşmamaları için bir uyarı niteliği taşıyor" dedi.Günümüzde Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın yeterli seviyede muharebe kabiliyetine sahip olduğunu kaydeden Baluyevskiy, "Eylemlerin iyi şekilde koordine edilmesi ve Tu-22M3 uçaklarının yanı sıra istihbaratımızın da kullanılması halinde, rakiplere etkili şekilde karşı koyulacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210816/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-esref-gani-yargilanmayi-hak-ediyor-1048078001.html

Sergen Salmanoğlu Çok uyanık olması gerekiyor Rusya'nın. Ne Taliban'a, ne Çin'in sözlerine güvenmemesi gerekiyor. Orta Asya'da çıkacak kaos Rusya'nın Kafkasya Bölgesine ve Rusya içlerine kadar yayılır. Askeri olarak müttefik CSTO ülkeleriyle hazır beklemeli. 0

1

rusya

afganistan

ordu

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, afganistan, ordu, saldırı, kabil, tu-22m3, savaş, karşılık