https://tr.sputniknews.com/20210817/turistik-tesisi-gece-yarisi-yikan-mikonos-belediye-baskani-tutuklandi-1048111684.html

Turistik tesisi gece yarısı yıktıran Mikonos Belediye Başkanı tutuklandı

Turistik tesisi gece yarısı yıktıran Mikonos Belediye Başkanı tutuklandı

Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndaki bir turistik tesisi gece yarısı iş makinaları ile yıktıran adanın belediye başkanı Konstantinos Koukas’ın tutuklandığı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T22:48+0300

2021-08-17T22:48+0300

2021-08-17T22:50+0300

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mikonos

yıkım

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Mikonos Adası sahilindeki bir turistik tesise ait üç binayı yıkan Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas'ın turistik tesis şirketinin yöneticisi Kalo Livadi tarafından savcılığa şikayeti üzerine önce gözaltına alındığı ardından tutuklandığı belirtildi.Sözcü'den Yaşar Anter'in aktardığı haberde, Mikonos Belediye Başkanı Koukas'ın, belediye meclis üyeleri, üç iş makinası ve 20 kişilik bir ekiple turistik tesise gece yarısı 02.30 sıralarında girdiği, yıkıma engel olmaya çalışan otel yöneticilerini darp ettiği ve yıkımı gerçekleştirdiği için de hakkında dava açılarak tutuklandığı belirtildi.Ada halkının turistik tesisin gece yarısı yıkılmasına büyük tepki göstererek belediye binası önünde eylem gerçekleştirdiği belirtildi.

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yunanistan, tutuklama, mikonos, yıkım