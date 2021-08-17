https://tr.sputniknews.com/20210817/turk-firmasinin-gelistirdigi-iha-yanginla-mucadelede-gorev-alabilecek-1048106438.html

Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek

Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek

Yangınla mücadele alanında yeni ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Türk firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T17:27+0300

2021-08-17T17:27+0300

2021-08-17T17:27+0300

savunma

iha

idef

yangın

insansız hava aracı

savunma sanayii başkanlığı

yangın söndürme

idef 2021

turan salcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048106411_396:0:4037:2048_1920x0_80_0_0_f1f98c7f4feee702db3ef6267e92df7c.jpg

ALBATROS, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de sergileniyor. Hem sivil alanda hem de askeri görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek.ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor. İçerisinde yangın söndürücü etkiye sahip kuru kimyasal madde barındıran top ve füzeler, yangını çıkış kaynağında büyümeden bastırabiliyor. 45 dakika hava kalış süresi olan ALBATROS, 75 kg’lik yük taşıyabiliyor. Maksimum menzili ise 20 km olarak belirtiliyor.Yangın söndürücü maddeler 150 kg’ye çıkabiliyorBunun yanı sıra firmanın KARGO 150 ismindeki daha büyük İHA’sı da üzerine eklenecek faydalı yüklerle yangınla mücadelede kullanılabilecek. KARGO 150 ise 45 dakika havada kalış süresine, 150 kg yük taşıma kabiliyetine ve 40 km menzile sahip.DASAL’ın geliştirdiği KIRLANGIÇ İHA’sı ise yangınları gözlemlemek için görev alabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210817/yeni-gelistirilen-milli-fuze-sistemine-mete-gazozun-ismi-verildi-1048104952.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

iha, idef, yangın, insansız hava aracı, savunma sanayii başkanlığı, yangın söndürme, idef 2021, turan salcı