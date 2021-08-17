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Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek
Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek
Yangınla mücadele alanında yeni ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Türk firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T17:27+0300
2021-08-17T17:27+0300
savunma
iha
idef
yangın
insansız hava aracı
savunma sanayii başkanlığı
yangın söndürme
idef 2021
turan salcı
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ALBATROS, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de sergileniyor. Hem sivil alanda hem de askeri görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek.ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor. İçerisinde yangın söndürücü etkiye sahip kuru kimyasal madde barındıran top ve füzeler, yangını çıkış kaynağında büyümeden bastırabiliyor. 45 dakika hava kalış süresi olan ALBATROS, 75 kg’lik yük taşıyabiliyor. Maksimum menzili ise 20 km olarak belirtiliyor.Yangın söndürücü maddeler 150 kg’ye çıkabiliyorBunun yanı sıra firmanın KARGO 150 ismindeki daha büyük İHA’sı da üzerine eklenecek faydalı yüklerle yangınla mücadelede kullanılabilecek. KARGO 150 ise 45 dakika havada kalış süresine, 150 kg yük taşıma kabiliyetine ve 40 km menzile sahip.DASAL’ın geliştirdiği KIRLANGIÇ İHA’sı ise yangınları gözlemlemek için görev alabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/yeni-gelistirilen-milli-fuze-sistemine-mete-gazozun-ismi-verildi-1048104952.html
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iha, idef, yangın, insansız hava aracı, savunma sanayii başkanlığı, yangın söndürme, idef 2021, turan salcı

Türk firmasının geliştirdiği İHA yangınla mücadelede görev alabilecek

17:27 17.08.2021
© Sputnik / Turan SalcıALBATROS Yangın Söndürücü İHA
ALBATROS Yangın Söndürücü İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Yangınla mücadele alanında yeni ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Türk firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle yangın söndürme görevi de yürütebilecek.
ALBATROS, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de sergileniyor. Hem sivil alanda hem de askeri görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek.
ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor. İçerisinde yangın söndürücü etkiye sahip kuru kimyasal madde barındıran top ve füzeler, yangını çıkış kaynağında büyümeden bastırabiliyor. 45 dakika hava kalış süresi olan ALBATROS, 75 kg’lik yük taşıyabiliyor. Maksimum menzili ise 20 km olarak belirtiliyor.

Yangın söndürücü maddeler 150 kg’ye çıkabiliyor

Bunun yanı sıra firmanın KARGO 150 ismindeki daha büyük İHA’sı da üzerine eklenecek faydalı yüklerle yangınla mücadelede kullanılabilecek. KARGO 150 ise 45 dakika havada kalış süresine, 150 kg yük taşıma kabiliyetine ve 40 km menzile sahip.
DASAL’ın geliştirdiği KIRLANGIÇ İHA’sı ise yangınları gözlemlemek için görev alabiliyor.
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