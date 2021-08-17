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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210817/turkiyede-son-24-saatte-21-bin-692-yeni-vaka-tespit-edildi-183-kisi-hayatini-kaybetti-1048108446.html
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T19:27+0300
2021-08-17T19:27+0300
2021-08-17T19:41+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
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Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.
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türkiye, koronavirüs
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti 19:27 17.08.2021 (güncellendi: 19:41 17.08.2021)
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakan
ı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.
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