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Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.
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türkiye, koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 183 kişi hayatını kaybetti

19:27 17.08.2021 (güncellendi: 19:41 17.08.2021)
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© DHA
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Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.
Günlük koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.
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