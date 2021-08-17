https://tr.sputniknews.com/20210817/turkiyede-uygulanan-asi-miktari-85-milyonu-gecti-1048094908.html

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 85 milyonu geçti

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 85 milyonu geçti

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 85 milyonu geçti

2021-08-17T12:23+0300

2021-08-17T12:23+0300

2021-08-17T12:37+0300

aşı

sağlık bakanlığı

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

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2021

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aşı, sağlık bakanlığı, koronavirüs