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Ukraynalı vekilden Kabil havalimanındaki olaylardan sonra ‘ABD’nin garantilerini unutma’ çağrısı
Ukraynalı vekilden Kabil havalimanındaki olaylardan sonra ‘ABD’nin garantilerini unutma’ çağrısı
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partili milletvekili Maksim Bujanskiy, Afganistan’ın başkenti Kabil’in havalimanındaki ölümler bağlamında, ABD’nin... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T18:19+0300
2021-08-17T18:19+0300
dünya
ukrayna
afganistan
taliban
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Kabil havalimanındaki olayları ve ölümleri değerlendiren Bujanskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO dışı başlıca müttefiklerinin havadayken uçaktan atıldığını hepimiz gördükten sonra en aptalların bile sebepsiz yere Budapeşte Memorandumu aklına getirmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Zira artık gerçekten komik değil” ifadesini kullandı.Afgan medyası, Kabil havalimanından havalanan ABD uçaklarından düşen insanlar görüntülerini yayınlamıştı. Düşen kişilerin, uçağın şasine tutunmaya çalışan Afganlar olduğu ifade edilmişti. Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle binlerce insan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Kabil havalimanında yüzlerce kişinin, Afganistan’dan giden uçaklara binmek için bariyerleri aşarak piste çıktığını ve savaş helikopterlerinden bu insanlara ateş açıldığını gösteren görüntüler internetten paylaşılmıştı.Ukrayna, Rusya, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu’na göre, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na katılan Ukrayna elindeki nükleer başlıkları imha etmiş, Rusya, ABD ve İngiltere de Ukrayna’nın güvenliğini garanti etmişti.
ukrayna
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ukrayna, afganistan, taliban, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Ukraynalı vekilden Kabil havalimanındaki olaylardan sonra ‘ABD’nin garantilerini unutma’ çağrısı

18:19 17.08.2021
© AFP 2021 / Wakil KohsarKabil Havalimanında tahliye operasyonu
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
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Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı partili milletvekili Maksim Bujanskiy, Afganistan’ın başkenti Kabil’in havalimanındaki ölümler bağlamında, ABD’nin Budapeşte Memorandumu kapsamındaki garantileri unutma çağrısında bulundu.
Kabil havalimanındaki olayları ve ölümleri değerlendiren Bujanskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda,NATO dışı başlıca müttefiklerinin havadayken uçaktan atıldığını hepimiz gördükten sonra en aptalların bile sebepsiz yere Budapeşte Memorandumu aklına getirmeyi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Zira artık gerçekten komik değil” ifadesini kullandı.
Afgan medyası, Kabil havalimanından havalanan ABD uçaklarından düşen insanlar görüntülerini yayınlamıştı. Düşen kişilerin, uçağın şasine tutunmaya çalışan Afganlar olduğu ifade edilmişti. Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle binlerce insan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Kabil havalimanında yüzlerce kişinin, Afganistan’dan giden uçaklara binmek için bariyerleri aşarak piste çıktığını ve savaş helikopterlerinden bu insanlara ateş açıldığını gösteren görüntüler internetten paylaşılmıştı.
Ukrayna, Rusya, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu’na göre, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na katılan Ukrayna elindeki nükleer başlıkları imha etmiş, Rusya, ABD ve İngiltere de Ukrayna’nın güvenliğini garanti etmişti.
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