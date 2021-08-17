https://tr.sputniknews.com/20210817/uzmanindan-kazein-uyarisi-icinde-bir-damla-sut-olmayan-peynirler-piyasada-cirit-atiyor-1048089763.html

Uzmanından 'kazein' uyarısı: 'İçinde bir damla süt olmayan peynirler piyasada cirit atıyor'

Uzmanından 'kazein' uyarısı: 'İçinde bir damla süt olmayan peynirler piyasada cirit atıyor'

Prof. Harun Raşit Uysal, süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışını değerlendirirken "Bu imkansızlık sahte ürünler için büyük bir piyasa yaratıyor. Piyasada... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T09:20+0300

2021-08-17T09:20+0300

2021-08-17T09:20+0300

ekonomi

ekonomi

süt

fiyat

peynir

market

kazein

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Marketlerde 1 litre tam yağlı taze sütün market fiyatı 9 lirayı aşmış durumda. Ezine peynirinin kilo fiyatı 70 ila 90 TL'leri buluyor. Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Ege Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Harun Raşit Uysal, "Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bugün bir asgari ücretli 70 TL'ye peynir, 9 TL'ye süt alabilir mi? Bu imkansızlık sahte ürünler için büyük bir piyasa yaratıyor. Piyasada içinde bir damla süt olmayan, kazein maddesinden üretilen peynirler satılıyor" dedi.Kazein maddesi ile su ve margarinle birleştirilip içinde hiç süt olmayan ama peynir tadında ürün üretiliyor.'Tereyağı görüntüsünde ama yüzde 70'i margarin'Üretici Cemal Torun, sahte üretimin arttığını belirterek "29 TL'ye Erzincan peyniri diyerek, Siverek peyniri diyerek satıyorlar, bu ürün yerinde 50 TL, böyle bir fiyat olabilir mi?" dedi. Torun bazı üreticilerin 'tereyağı görüntüsünde' ama yüzde 70'i margarin yağları ucuz fiyata satışa sunduğunu anlattı.'Serbest piyasa ekonomisi, serbest soygun düzeni haline geldi'Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da “Piyasada denetim yok, düzenleme yok. Serbest piyasa ekonomisi, serbest soygun düzeni haline geldi” ifadesini kullandı.'Tarihi geçmiş peynirleri toplayıp kalıba döküyorlar'Vatandaşın artan fiyatlar nedeniyle uygun fiyatlı ürün peşine düşerken sahtekarların ağına takılmasının çok kolay olduğu ifade ediliyor. Prof. Uysal, tarihi geçmiş peynirleri toplayıp, kalıplara döküp satanlar olduğunu belirterek, "Sahtekarlıkta ciddi artış var" dedi. Markalı üreticiler için de bir sıkıntı yaratan bu sahte ancak ‘erişilebilir' ürünler, süt üreticilerinin ayakta kalmasını da imkansız hale getiriyor.Kazein nedir?Kazein, yaygın olarak tercih edilen bir protein çeşididir. Bilinen adı ise süt proteinidir. Sporcular arasında yaygın olan süt proteini düzenli olarak tüketilir. Sporcular bu sayede protein desteği almış olur. Yani faydaları bakımından tercih edilen önemli bir protein türüdür.Kazein proteini, sütün bileşenlerinde yer alan bir proteindir. Sütte yüzde 80 oranında bulunduğu bilinmektedir. Emilimi ve sindirimi oldukça yavaştır. Kazein proteini kalsiyum açısından oldukça zengindir. Bu yüzden işe yaradığı noktalar oldukça fazladır.

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ekonomi, süt, fiyat, peynir, market, kazein