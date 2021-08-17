https://tr.sputniknews.com/20210817/venezuella-hukumeti-ile-muhalefet-arasindaki-gorusmeler-tamamlandi-1048087332.html
Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler tamamlandı
Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler tamamlandı
Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan 1. tur müzakereleri sona erdi. 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T04:52+0300
2021-08-17T04:52+0300
2021-08-17T04:52+0300
dünya
norveç
meksika
venezüella
müzakere
diyalog
hükümet
muhalefet
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Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezüella'nın seçilmiş hükümeti ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Meksika'nın Norveç Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ortak bildiride, siyasi ve sosyal olarak bir arada yaşamanın net kurallarına bağlı kalınacağı belirtilerek, "Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezüella Üniter Platformu, yapıcı toplantılar yaptığımızı teyit etti" ifadelerine yer verildi.Müzakerenin açılış etkinliğinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın huzurunda taraflar, uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Hükümet ile muhalefetin müzakere yapmak için anlaşmaya vardığı maddeler, herkes için politik haklar ve seçim güvencesi, gözlemlenebilir ve doğrulanabilir seçimler için seçim takvimi, yaptırımların kaldırılması ve varlıklara ilişkin hakların iade edilmesi, anayasal hukuk devletine saygı, siyasi ve sosyal bir arada yaşama, şiddetten vazgeçme ve şiddet mağdurlarının tazmini, Venezüella halkı için ulusal ekonominin korunması ve sosyal koruma önlemleri, mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması, izlenmesi ve doğruluğunun onaylanması olarak sıralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210814/rus-disisleri-moskova-venezuelladaki-diyalog-surecine-yardim-etmeye-hazir-1048026955.html
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norveç, meksika, venezüella, müzakere, diyalog, hükümet, muhalefet
Venezüella hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler tamamlandı
Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan 1. tur müzakereleri sona erdi.
Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezüella'nın seçilmiş hükümeti ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.
Meksika'nın Norveç Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ortak bildiride, siyasi ve sosyal olarak bir arada yaşamanın net kurallarına bağlı kalınacağı belirtilerek, "Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezüella Üniter Platformu, yapıcı toplantılar yaptığımızı teyit etti" ifadelerine yer verildi.
Müzakerenin açılış etkinliğinde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın huzurunda taraflar, uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzalamıştı.
Hükümet ile muhalefetin müzakere yapmak için anlaşmaya vardığı maddeler, herkes için politik haklar ve seçim güvencesi, gözlemlenebilir ve doğrulanabilir seçimler için seçim takvimi, yaptırımların kaldırılması ve varlıklara ilişkin hakların iade edilmesi, anayasal hukuk devletine saygı, siyasi ve sosyal bir arada yaşama, şiddetten vazgeçme ve şiddet mağdurlarının tazmini, Venezüella halkı için ulusal ekonominin korunması ve sosyal koruma önlemleri, mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması, izlenmesi ve doğruluğunun onaylanması olarak sıralanmıştı.