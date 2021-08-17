https://tr.sputniknews.com/20210817/yeni-gelistirilen-milli-fuze-sistemine-mete-gazozun-ismi-verildi-1048104952.html
Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi
Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi
Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi’ne Tokyo 2020 Olimpiyatlarında okçuluk dalında Altın Madalya alan Mete Gazoz’un ismi verildi... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:31+0300
2021-08-17T16:31+0300
2021-08-17T16:31+0300
savunma
roketsan
savunma
roket
mete gazoz
savunma sanayii başkanlığı
turan salcı
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METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de ilk kez sergilendi. Bir mini İnsansız Hava Aracına (İHA) entegre edilmiş şekilde sergilenen METE, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile birçok platformda kullanılabiliyor. Tek personel tarafından bomba-atar ile de ateşlenebilecek METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İHA, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları ve (İDA) kara araçlarının insansız kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.Roketsan, bu sistemi, günümüzde meskûn mahal harp ortamında bulunan güvenlik güçleri için keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılması ihtiyacını görerek geliştirmek için harekete geçti.Lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe, minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yönlenen METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve fırsat hedeflerine karşı etkin vuruş gücü sağlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210816/roketsan-trlg-230-fuzemiz-ilk-kez-azerbaycan-ordusu-tarafindan-karabag-savasinda-test-edildi-1048070040.html
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Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
roketsan, savunma, roket, mete gazoz, savunma sanayii başkanlığı, turan salcı
Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi
Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi’ne Tokyo 2020 Olimpiyatlarında okçuluk dalında Altın Madalya alan Mete Gazoz’un ismi verildi. Yeni nesil 40 milimetre bomba-atar silahları kullanılarak atılabilen METE, mevcut konvansiyonel bomba-atar mühimmatının sahip olduğu azami menzilin ötesinde etkiye sahip.
METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de ilk kez sergilendi. Bir mini İnsansız Hava Aracına (İHA) entegre edilmiş şekilde sergilenen METE, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile birçok platformda kullanılabiliyor. Tek personel tarafından bomba-atar ile de ateşlenebilecek METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İHA, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları ve (İDA) kara araçlarının insansız kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.
Roketsan, bu sistemi, günümüzde meskûn mahal harp ortamında bulunan güvenlik güçleri için keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılması ihtiyacını görerek geliştirmek için harekete geçti.
Lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe, minyatür arayıcı başlığı
ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yönlenen METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi
, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve fırsat hedeflerine karşı etkin vuruş gücü
sağlıyor.