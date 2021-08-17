https://tr.sputniknews.com/20210817/yeni-gelistirilen-milli-fuze-sistemine-mete-gazozun-ismi-verildi-1048104952.html

Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi

Yeni geliştirilen milli füze sistemine Mete Gazoz’un ismi verildi

Roketsan tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi’ne Tokyo 2020 Olimpiyatlarında okçuluk dalında Altın Madalya alan Mete Gazoz’un ismi verildi... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:31+0300

2021-08-17T16:31+0300

2021-08-17T16:31+0300

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METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, Sputnik’in de medya partneri olduğu IDEF 2021’de ilk kez sergilendi. Bir mini İnsansız Hava Aracına (İHA) entegre edilmiş şekilde sergilenen METE, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, yaklaşık 1 kilogram ağırlığı ile birçok platformda kullanılabiliyor. Tek personel tarafından bomba-atar ile de ateşlenebilecek METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafifliği ve küçük boyutu ile mini İHA, İnsansız Kara Araçları (İKA) ve İnsansız Deniz Araçları ve (İDA) kara araçlarının insansız kulelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandı.Roketsan, bu sistemi, günümüzde meskûn mahal harp ortamında bulunan güvenlik güçleri için keskin nişancı, toplu hedef ve düşmanla temasta takviyeye gelen unsurlar gibi tehditlere karşı muharip güç etkinliğinin artırılması ihtiyacını görerek geliştirmek için harekete geçti.Lazer işaretleyici ile işaretlenmiş hedefe, minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kontrol tahrik sistemi ile yönlenen METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi, hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, olası keskin nişancı mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve fırsat hedeflerine karşı etkin vuruş gücü sağlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210816/roketsan-trlg-230-fuzemiz-ilk-kez-azerbaycan-ordusu-tarafindan-karabag-savasinda-test-edildi-1048070040.html

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2021

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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