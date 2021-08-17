https://tr.sputniknews.com/20210817/yunanistan-goc-bakani-mitarachi-multeciler-icin-bir-giris-kapisi-olmayacagimizi-acikca-soyluyoruz--1048104602.html

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-17T16:28+0300

2021-08-17T16:28+0300

2021-08-17T16:29+0300

avrupa

türkiye

yunanistan

mülteci

göç

notis mitarachi

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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başlayan ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü geçirmesiyle artacağı değerlendirilen göç dalgasıyla ilgili Yunanistan'dan da bir açıklama geldi.Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, krize karşı AB ülkelerine ‘ortak yanıt verme çağrısı’ yaptı.Mitarachi, Yunanistan’ın Afganistan’da tırmanan çatışmalardan kaçan Afgan göçmenler için bir AB’ye giriş kapısı olmayacağını vurguladı."Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz" diyen Mitarachi, şunları söyledi:Yunan Bakan, "Çözüm ortak olmalı ve bir Avrupa çözümü olmalı" diye ekledi.

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avrupa, türkiye, yunanistan, mülteci, göç, notis mitarachi