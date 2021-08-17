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Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz
Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı... 17.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-17T16:28+0300
2021-08-17T16:29+0300
avrupa
türkiye
yunanistan
mülteci
göç
notis mitarachi
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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başlayan ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü geçirmesiyle artacağı değerlendirilen göç dalgasıyla ilgili Yunanistan'dan da bir açıklama geldi.Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, krize karşı AB ülkelerine ‘ortak yanıt verme çağrısı’ yaptı.Mitarachi, Yunanistan’ın Afganistan’da tırmanan çatışmalardan kaçan Afgan göçmenler için bir AB’ye giriş kapısı olmayacağını vurguladı."Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz" diyen Mitarachi, şunları söyledi:Yunan Bakan, "Çözüm ortak olmalı ve bir Avrupa çözümü olmalı" diye ekledi.
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avrupa, türkiye, yunanistan, mülteci, göç, notis mitarachi

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz

16:28 17.08.2021 (güncellendi: 16:29 17.08.2021)
© AFP 2021Notis Mitarachi
Notis Mitarachi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
© AFP 2021
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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle başlayan ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü geçirmesiyle artacağı değerlendirilen göç dalgasıyla ilgili Yunanistan'dan da bir açıklama geldi.
Göç Bakanı Notis Mitarachi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, krize karşı AB ülkelerine ‘ortak yanıt verme çağrısı’ yaptı.
Mitarachi, Yunanistan’ın Afganistan’da tırmanan çatışmalardan kaçan Afgan göçmenler için bir AB’ye giriş kapısı olmayacağını vurguladı.
"Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için giriş kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz" diyen Mitarachi, şunları söyledi:
"Milyonlarca insanın Afganistan'dan ayrılıp Avrupa Birliği'ne gelmesine izin veremeyiz. Ve kesinlikle Yunanistan üzerinden olmaz."
Yunan Bakan, "Çözüm ortak olmalı ve bir Avrupa çözümü olmalı" diye ekledi.
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