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İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı. Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T16:23+0300
2021-08-18T16:23+0300
2021-08-18T16:31+0300
türkiye
kastamonu
süleyman soylu
sel
aşure
sel felaketi
bozkurt
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İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı 16:23 18.08.2021 (güncellendi: 16:31 18.08.2021)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı. Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.
© AA / Mehmet Kaman
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı.
© AA / Mehmet Kaman
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.
Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure dağıtım etkinliğine katıldı.
© AA / Mehmet Kaman
Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.
Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram etti.
© AA / Mehmet Kaman
Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.
Etkinliğe eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de katıldı.
© AA / Mehmet Kaman
Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Soylu, aşure ikram ettiği vatandaşlarla sohbet etti.