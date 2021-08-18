İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta aşure dağıttı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aşure dağıttı. Bakan Soylu, EGM'nin mobil mutfağında yapılan aşureden vatandaşlara ikram ederek, onlarla sohbet etti.