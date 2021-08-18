https://tr.sputniknews.com/20210818/2022-avrupa-atletizm-sampiyonasinin-katilim-kosullari-aciklandi-1048115447.html

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Almanya'nın Münih kentinde 2022'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşullarının açıklandığını duyurdu. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T02:32+0300

2021-08-18T02:32+0300

2021-08-18T02:32+0300

yaşam

türkiye atletizm federasyonu (taf)

katılım

avrupa atletizm şampiyonası

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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliği'nin son şeklini verdiği barajlar ve katılım koşullarının bugün yayınlandığı belirtildi.,Açıklamada, "Münih'teki 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım listesi yol yarışmaları ve bayrak yarışmaları için yaklaşık 18 ay, diğer branşlar için 12 ay olarak belirlendi. Listede son baraj geçme tarihi 26 Temmuz 2022 olarak açıklandı" ifadeleri yer aldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye atletizm federasyonu (taf), katılım, avrupa atletizm şampiyonası