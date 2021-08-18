https://tr.sputniknews.com/20210818/8-turk-universitesi-arwu-listesine-girdi-1048118182.html

8 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi

8 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

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eğitim

üniversite

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2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi 1000 sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) lidtesinde Türkiye’den 8 üniversite girdi. İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandından listeye girdi. ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.

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türkiye, eğitim, üniversite