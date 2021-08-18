Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/8-turk-universitesi-arwu-listesine-girdi-1048118182.html
8 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi
8 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi
Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T08:20+0300
2021-08-18T08:19+0300
türkiye
türkiye
eğitim
üniversite
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047939191_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0083b78e504a0360f3a915f0d64eecf.jpg
2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi 1000 sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) lidtesinde Türkiye’den 8 üniversite girdi. İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandından listeye girdi. ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047939191_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cafcced69aa01213ccb3b1e979e24d93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, eğitim, üniversite

8 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi

08:20 18.08.2021
© AAÜniversite sınavı
Üniversite sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
Abone ol
Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı.
2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi 1000 sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) lidtesinde Türkiye’den 8 üniversite girdi.
İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandından listeye girdi. ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.
001011
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:01Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek: Parmak izi dönemi başlıyor
08:38Muğla'da ormanda 55 kaçak göçmen yakalandı
08:30Çavuşoğlu: 'Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz' demedik
08:208 Türk üniversitesi ARWU listesine girdi
08:11Türkiye’nin 3 şehrini dantel böceği istila etti
07:46AKUT Başkanı Recep Şalcı'dan İstanbul depremi açıklaması: 'Toplanacak boş yer yok'
07:09Adana'da IŞİD operasyonu
06:34Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor
06:17Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
06:12ABD, BM Zirvesi'ne katılacak liderlerden salgın nedeniyle New York'a seyahatten kaçınmalarını istedi
05:40New York Times: CIA, Afganistan'a yakın yeni bir konum bulmak için çabalıyor
05:14ABD’nin Afganistan’daki ‘çarpıcı’ başarısızlıklarını ortaya koyan rapor
04:48Lavrov eski bir Afgan savaşçının Sovyet askerleri ile ilgili sözlerini anımsattı
03:57Facebook, Taliban'la ilgili içerikleri yasakladı
03:38Rus Dışişleri: Rusya, Kuzey Makedonya'nın dostça olmayan adımını karşılıksız bırakmayacak
03:27Rus Amiral Essen fırkateyni İstanbul limanına iş ziyareti gerçekleştiriyor
03:09Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS uçağı Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş gerçekleştirdi
03:07Rusya’dan Google’a yeni ceza kararı
03:01Novatek’in Sibirya’daki yatağında patlama: 5 yaralı
02:55Duma Başkanı Volodin: Afganistan'daki durum ABD dış politikasının çöküşünü gösteriyor