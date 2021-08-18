https://tr.sputniknews.com/20210818/88-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-kisi-polisin-kimlik-yoklamasinda-yakalandi--1048139931.html

88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polisin kimlik yoklamasında yakalandı

88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polisin kimlik yoklamasında yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 dosyadan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL idari para cezası bulunan şahıs yakalandı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T21:05+0300

2021-08-18T21:05+0300

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir sahsı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan sorgulamasında Y.G. isimli şahıs olduğu ve 18 dosyadan arandığı tespit edildi.Şahsın 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL para cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Kuşadası Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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kuşadası, hapis cezası, hapis