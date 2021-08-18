Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/abd-baskani-bidena-kamuoyu-destegi-ilk-kez-yuzde-50nin-altina-dustu-1048143334.html
ABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
ABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
ABD'de yapılan kamuoyu yoklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'a destek oranının ilk kez bu hafta yüzde 50'nin altına gerilediğini gösterdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T23:41+0300
2021-08-18T23:41+0300
dünya
abd
afganistan
taliban
joe biden
anket
destek
kamuoyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047908720_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_36c5020297b1e3e58213dfc7b81c862a.jpg
FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.3 oldu.Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52.6 olarak kaydedilmişti.Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.Biden'ın, Afganistan'da 'iyi iş çıkarttığını' düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.
abd
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047908720_38:0:1781:1307_1920x0_80_0_0_d46674882c981e2a7d5a18ebe23bb0c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, taliban, joe biden, anket, destek, kamuoyu

ABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü

23:41 18.08.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD'de yapılan kamuoyu yoklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'a destek oranının ilk kez bu hafta yüzde 50'nin altına gerilediğini gösterdi.
FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.3 oldu.
Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52.6 olarak kaydedilmişti.
Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.
Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.
Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.
Biden'ın, Afganistan'da 'iyi iş çıkarttığını' düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.
501001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:20Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşlarıyla anlattı: Biz yaşamadan sadece anlatılanlarla yıprandık
00:11BAE Başkan Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı
DünRusya'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
DünABD Başkanı Biden'a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
DünMeteorolojiden Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı
DünAK Partili Dağ: Siyasi hayatımızda CHP hiçbir zaman rakip olamadığı gibi sosyal medyada da olamaz
DünTayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni
DünOlimpiyat madalyasını 'izinsiz' ısıran Japon belediye başkanı, 3 aylık maaşının kesilmesini önerdi
DünAvrupa'da doğalgaz fiyatları Kuzey Akım-2 ile ilgili yanlış veriler nedeniyle düştü
DünDSÖ: Güçlendirici aşı dozlarına şu an ihtiyaç yok
DünRus Dışişleri: Navalnıy olayı planlı bir provokasyon
DünA Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi
Dünİmamoğlu'ndan bakımevinde bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama
DünFransa'nın Var bölgesinde orman yangınları devam ediyor: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünİyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Semih Tayfur, cinsiyetçi paylaşımından dolayı özür diledi
DünDünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı
DünBM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
DünKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
DünErdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanında yer almak ahde vefanın gereğidir
Dün88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polisin kimlik yoklamasında yakalandı