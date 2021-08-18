https://tr.sputniknews.com/20210818/abd-disisleri-kabil-buyukelciligi-personelinin-tahliyesi-tamamlandi-1048113195.html

ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı

ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçilik personelinin tahliyesinin tamamladığını, kalan diplomatik personelin de... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:08+0300

2021-08-18T00:08+0300

2021-08-18T00:08+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

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kabil

büyükelçilik

ned price

tahliye

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Kabil'den tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesini tamamladıklarını bildiren Price, kalan diğer personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliye işlemlerine yardım edeceğini ifade etti. Price, Türkiye'de görev yapan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi John Bass'in ise tahliyelerin koordinasyonu için Kabil'e gideceği bilgisini paylaştı.'Taliban'ın eylemlerine bakacağız'Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahit'in bugünkü basın toplantısında verdiği güvenceler sorulan Price, "Sözler önemli ama biz eylemlere bakacağız" dedi.Price, ABD ve uluslararası toplumun Taliban'ı yakından izleyeceğini vurguladı. Sahadaki koşullar hızla geliştiği için "Ağırlık merkezi, Doha'dan Afganistan'a kayıyor" değerlendirmesinde bulunan Price, "Diyaloğun odağını da ona göre değiştirdik, bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Price, ABD'nin 31 Ağustos'ta tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından Kabil'de kalıp kalmayacağı sorusuna 'güvenli olursa ve daha uzun süre kalmaları gerekirse bunu değerlendirebilecekleri' yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-taliban-sivillerin-guvenli-gecisi-konusunda-guvence-verdi-1048110686.html

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