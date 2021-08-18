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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/abd-disisleri-kabil-buyukelciligi-personelinin-tahliyesi-tamamlandi-1048113195.html
ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçilik personelinin tahliyesinin tamamladığını, kalan diplomatik personelin de... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T00:08+0300
2021-08-18T00:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
john bass
kabil
büyükelçilik
ned price
tahliye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Kabil'den tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesini tamamladıklarını bildiren Price, kalan diğer personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliye işlemlerine yardım edeceğini ifade etti. Price, Türkiye'de görev yapan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi John Bass'in ise tahliyelerin koordinasyonu için Kabil'e gideceği bilgisini paylaştı.'Taliban'ın eylemlerine bakacağız'Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahit'in bugünkü basın toplantısında verdiği güvenceler sorulan Price, "Sözler önemli ama biz eylemlere bakacağız" dedi.Price, ABD ve uluslararası toplumun Taliban'ı yakından izleyeceğini vurguladı. Sahadaki koşullar hızla geliştiği için "Ağırlık merkezi, Doha'dan Afganistan'a kayıyor" değerlendirmesinde bulunan Price, "Diyaloğun odağını da ona göre değiştirdik, bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Price, ABD'nin 31 Ağustos'ta tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından Kabil'de kalıp kalmayacağı sorusuna 'güvenli olursa ve daha uzun süre kalmaları gerekirse bunu değerlendirebilecekleri' yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-taliban-sivillerin-guvenli-gecisi-konusunda-guvence-verdi-1048110686.html
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abd, afganistan, john bass, kabil, büyükelçilik, ned price, tahliye

ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı

00:08 18.08.2021
© REUTERSAfganistan-Hamid Karzai Havaalanı
Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçilik personelinin tahliyesinin tamamladığını, kalan diplomatik personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliyesine yardım edeceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Kabil'den tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesini tamamladıklarını bildiren Price, kalan diğer personelin de Amerikan vatandaşları ve Afganların tahliye işlemlerine yardım edeceğini ifade etti. Price, Türkiye'de görev yapan ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi John Bass'in ise tahliyelerin koordinasyonu için Kabil'e gideceği bilgisini paylaştı.

'Taliban'ın eylemlerine bakacağız'

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahit'in bugünkü basın toplantısında verdiği güvenceler sorulan Price, "Sözler önemli ama biz eylemlere bakacağız" dedi.
Price, ABD ve uluslararası toplumun Taliban'ı yakından izleyeceğini vurguladı. Sahadaki koşullar hızla geliştiği için "Ağırlık merkezi, Doha'dan Afganistan'a kayıyor" değerlendirmesinde bulunan Price, "Diyaloğun odağını da ona göre değiştirdik, bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Price, ABD'nin 31 Ağustos'ta tahliye işlemlerini tamamlamasının ardından Kabil'de kalıp kalmayacağı sorusuna 'güvenli olursa ve daha uzun süre kalmaları gerekirse bunu değerlendirebilecekleri' yanıtını verdi.
Kabil - Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
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