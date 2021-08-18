https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html

Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var

Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var

Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan olduğunu, ancak onları getirecek teknik... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T19:31+0300

2021-08-18T19:31+0300

2021-08-18T19:31+0300

taliban kontrolünde afganistan

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Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya'ya gelmek için yardım isteyen çok sayıda Afgan ve Afgan asıllı Rus vatandaşı olduğunu, ancak onları getirecek teknik imkanlarının henüz olmadığını belirtti.Diaspora Merkezi Başkanı Celal, Rusya’ya gelmek isteyen Afganların sayısı hakkında ellerinde tam bir bilgi olmadığını belirterek, “Bize sadece telefon bağlantısı olabilenler ulaşabiliyor, ancak çoğunun şu anda böyle bir imkanı yok” dedi.Afganistan'daki mevcut durum nedeniyle asıl sığınmacı akınının Özbekistan ve Tacikistan'a beklendiğine vurgu yapan Celal, bunların bir kısmının daha sonra Rusya’ya yönelebileceğini kaydetti.Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afgan asıllı Rus vatandaşlarının Rusya'ya gelebilmek için Kabil'deki büyükelçiliğe başvurduğunu, onlara her türlü yardımın sağlanacağını belirtmişti.

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rusya, afganistan, taliban, mülteci, afgan, göç