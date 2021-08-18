https://tr.sputniknews.com/20210818/afgan-diasporasi-baskani-rusyaya-gelmek-isteyen-cok-sayida-afgan-var-1048137755.html
Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var
Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var
Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan olduğunu, ancak onları getirecek teknik... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T19:31+0300
2021-08-18T19:31+0300
2021-08-18T19:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
mülteci
afgan
göç
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Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya'ya gelmek için yardım isteyen çok sayıda Afgan ve Afgan asıllı Rus vatandaşı olduğunu, ancak onları getirecek teknik imkanlarının henüz olmadığını belirtti.Diaspora Merkezi Başkanı Celal, Rusya’ya gelmek isteyen Afganların sayısı hakkında ellerinde tam bir bilgi olmadığını belirterek, “Bize sadece telefon bağlantısı olabilenler ulaşabiliyor, ancak çoğunun şu anda böyle bir imkanı yok” dedi.Afganistan'daki mevcut durum nedeniyle asıl sığınmacı akınının Özbekistan ve Tacikistan'a beklendiğine vurgu yapan Celal, bunların bir kısmının daha sonra Rusya’ya yönelebileceğini kaydetti.Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afgan asıllı Rus vatandaşlarının Rusya'ya gelebilmek için Kabil'deki büyükelçiliğe başvurduğunu, onlara her türlü yardımın sağlanacağını belirtmişti.
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rusya, afganistan, taliban, mülteci, afgan, göç
Afgan diasporası başkanı: Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan var
Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rusya'ya gelmek isteyen çok sayıda Afgan olduğunu, ancak onları getirecek teknik imkanlarının olmadığını söyledi.
Rusya'daki Afganistan Diaspora Merkezi Başkanı Gulam Muhammed Celal, Rus basınına verdiği demeçte, Rusya'ya gelmek için yardım isteyen çok sayıda Afgan ve Afgan asıllı Rus vatandaşı olduğunu, ancak onları getirecek teknik imkanlarının henüz olmadığını belirtti.
Diaspora Merkezi Başkanı Celal, Rusya’ya gelmek isteyen Afganların sayısı hakkında ellerinde tam bir bilgi olmadığını belirterek, “Bize sadece telefon bağlantısı olabilenler ulaşabiliyor, ancak çoğunun şu anda böyle bir imkanı yok” dedi.
Afganistan'daki mevcut durum nedeniyle asıl sığınmacı akınının Özbekistan ve Tacikistan'a beklendiğine vurgu yapan Celal, bunların bir kısmının daha sonra Rusya’ya yönelebileceğini kaydetti.
Daha önce Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afgan asıllı Rus vatandaşlarının Rusya'ya gelebilmek için Kabil'deki büyükelçiliğe başvurduğunu, onlara her türlü yardımın sağlanacağını belirtmişti.