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Türkiye
Afgan hükümet güçlerine destek veren eski mücahitler, Herat vilayetinin dışında Taliban'a direnmeye çalışırken - Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/afganistanda-taliban-donemi-pentagon-kabilde-tam-olarak-kac-abdli-oldugunu-bilmiyor-1048117327.html
Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor
Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Kesin bir sayımız yok" diyerek Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ila 10 bin ABD'linin bulunduğunun tahmin... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye

Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor

06:34 18.08.2021 (güncellendi: 06:35 18.08.2021)
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Kesin bir sayımız yok" diyerek Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ila 10 bin ABD'linin bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Kirby, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalılara sıraya girip havalimanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj yayınladığını bildirdi.
Afganistan-Hamid Karzai Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD Dışişleri: Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesi tamamlandı
00:08
Afganistan'da bekleyen tüm Amerikalıları başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönlendiren Sözcü, "Uçuş işlemlerini yaptırmak için havalimanına hareket etmeye başlayabilirler" dedi.
Pentagon Sözcüsü daha önce, Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini bildirmişti.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:
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07:34 18.08.2021
Doğu Perinçek: Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı
Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini değerlendirdi. Perinçek, "Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı. Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı Taliban çıktı" dedi.
Perinçek ayrıca, Türkiye'nin Taliban yönetimini tanıması gerektiğini savunarak, Taliban'dan kaçanların Afgan halkı olmadığını iddia etti.
07:14 18.08.2021
'Kabil'de 2 bin 200'den fazla diplomat ve sivil tahliye edildi'
Kabil'deki bir Batılı güvenlik yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada şimdiye kadar 2 bin 200'den fazla diplomat ve sivilin Kabil'den kalkan askeri uçuşlarla tahliye edildiğini söyledi.
Yetkili, Kabil'den sivil uçuşların ne zaman başlayacağının ise henüz netleşmediğini açıkladı.
Kabil'de uçak bekleyen Afganlar - Sputnik Türkiye
© AFP 2021 / -
06:41 18.08.2021
ABD, 'uçaktaki insan kalıntıları' görüntülerini doğruladı
ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.
Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.
06:40 18.08.2021
Reuters anketi: Biden'ın onay oranı yedi aylık başkanlığındaki en düşük seviyesinde
Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD destekli Afgan hükümetinin çökmesi ve Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından yaşanan göç dalgası nedeniyle, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay oranı yedi aylık başkanlığındaki en düşük seviyeye düştü.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Jonathan Ernst
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