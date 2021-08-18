Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor

'Kabil'de 2 bin 200'den fazla diplomat ve sivil tahliye edildi'

Kabil'deki bir Batılı güvenlik yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada şimdiye kadar 2 bin 200'den fazla diplomat ve sivilin Kabil'den kalkan askeri uçuşlarla tahliye edildiğini söyledi.

Yetkili, Kabil'den sivil uçuşların ne zaman başlayacağının ise henüz netleşmediğini açıkladı.