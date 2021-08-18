Afganistan'da Taliban dönemi: Pentagon, Kabil'de tam olarak kaç ABD'li olduğunu bilmiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Kesin bir sayımız yok" diyerek Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ila 10 bin ABD'linin bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Kirby, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalılara sıraya girip havalimanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj yayınladığını bildirdi.
Afganistan'da bekleyen tüm Amerikalıları başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönlendiren Sözcü, "Uçuş işlemlerini yaptırmak için havalimanına hareket etmeye başlayabilirler" dedi.
Pentagon Sözcüsü daha önce, Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini bildirmişti.
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07:34 18.08.2021
Doğu Perinçek: Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı
Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı programda Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini değerlendirdi. Perinçek, "Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı. Afganistan'dan Mustafa Kemal çıkmadı Taliban çıktı" dedi.
Perinçek ayrıca, Türkiye'nin Taliban yönetimini tanıması gerektiğini savunarak, Taliban'dan kaçanların Afgan halkı olmadığını iddia etti.
ABD, 'uçaktaki insan kalıntıları' görüntülerini doğruladı
ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.
Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.
Reuters anketi: Biden'ın onay oranı yedi aylık başkanlığındaki en düşük seviyesinde
Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD destekli Afgan hükümetinin çökmesi ve Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından yaşanan göç dalgası nedeniyle, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay oranı yedi aylık başkanlığındaki en düşük seviyeye düştü.