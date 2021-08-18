Afrin'e füzeli saldırı: Hatay Valiliği, 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü bildirdi

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, YPG'lilerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14:30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG'lilerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını bildirdi.
Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, YPG'lilerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14:30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.