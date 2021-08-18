https://tr.sputniknews.com/20210818/afrine-fuzeli-saldiri-hatay-valiligi-1i-cocuk-3-sivilin-oldugunu-bildirdi-1048131715.html

Afrin'e füzeli saldırı: Hatay Valiliği, 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü bildirdi

Afrin'e füzeli saldırı: Hatay Valiliği, 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü bildirdi

Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG'lilerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin yaralandığını... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T16:12+0300

2021-08-18T16:12+0300

2021-08-18T16:29+0300

hatay valiliği

saldırı

ypg

afrin

füze

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Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, YPG'lilerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 14:30 sıralarında 13 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedaviye alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadesi kullanıldı.

afrin

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2021

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hatay valiliği, saldırı, ypg, afrin, füze