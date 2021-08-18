https://tr.sputniknews.com/20210818/altinok-a-haber-ne-yapmaya-calisiyormus-gazetecilik-yapiyor-olmasin-1048119561.html

Altınok: A Haber ne yapmaya çalışıyormuş, gazetecilik yapıyor olmasın?

Altınok: A Haber ne yapmaya çalışıyormuş, gazetecilik yapıyor olmasın?

Sabah yazarı Melih Altınok, Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'in katıldığı A Haber yayınıyla ilgili olarak "A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T09:42+0300

2021-08-18T09:42+0300

2021-08-18T09:42+0300

türkiye

afganistan

taliban

melih altınok

gazetecilik

a haber

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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'in A Haber yayınına katılmasına gelen tepkileri değerlendirdi."Bütün dünya Afganistan'a kilitlenmiş. Küresel televizyonlar, gazeteler ülkede neler yaşandığını ve Afganları nelerin beklediğini takipçilerine aktarmaya çabalıyor. Tam bu sırada, Kabil düşerken, A Haber, Taliban'ın Sözcüsü Suhail Shaheen'i yayına bağlıyor" diyen Altınok, şöyle devam etti:"Sevgili arkadaşımız Banu El de Kabil Havalimanı'ndan gelen dramatik görüntülere ve insanların kaygılarına dair soruları direkt muhatabına yöneltiyor. Üstelik de sözcüyü yayınlarına alan CNN International gibi dünya devi medya kuruluşlarını atlatarak...Ekipteki bütün meslektaşlarımı tebrik ederim.Gelin görün ki A Haber'in bu takdir edilesi gazetecilik refleksini sanki bir ayıpmış, suçmuş gibi değerlendirenler var... A Haber, Taliban'a nasıl söz hakkı verirmiş... A Haber ne yapmaya çalışıyormuş... Gazetecilik yapıyor olmasın?Daha fenası bu sözlerin, Kandil'de yaptıkları röportajlarda, Taliban'ın seküler ve sakalsız versiyonu olan PKK'lı teröristlere sempatilerini gizlemeyen gazetecilerin ağzından çıkması.Hadi mesleki rekabeti, kıskançlığı anlarım da... Tembelliğini ve vasatlığını takipçilerine ajitasyonla ve ideolojik soslarla yedirmeye çalışan gazetecilerin hâli sizce de çok acıklı değil mi?"

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afganistan, taliban, melih altınok, gazetecilik, a haber