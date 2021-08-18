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https://tr.sputniknews.com/20210818/anadolu-universitesinden-hibrit-egitim-aciklamasi-1048115326.html
Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze'... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
eğitim
anadolu üniversitesi
hibrit
uzaktan eğitim
yüz yüze eğitim
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Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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eğitim, anadolu üniversitesi, hibrit, uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim

Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması

02:31 18.08.2021 (güncellendi: 02:33 18.08.2021)
© DHAAnadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© DHA
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Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılmasının planlandığını açıkladı.
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, “hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz."
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