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Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
Son dönemlerde koronavirüs vaka sayıları artsa da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Henüz aşılama istenen seviyelere ulaşmadığı için de çalışma... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T10:51+0300
2021-08-18T10:51+0300
türkiye
işten çıkarma
sözleşme
fesih
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış yaşansa da aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ancak aşılama konusunda bazı kesimlerde çekinceler sürüyor. Bu da aşının zorunlu olması yönünde açıklamaları beraberinde getiriyor.Konuyla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'na konuşan uzmanlar, aşının zorunlu olmaması nedeniyle, işverenlerin de bu konuda zorlayıcı bir düzenlemeye gidemeyeceğini belirtiyor.Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir. Ama birçok kişinin bir arada olduğu ve diğer çalışma arkadaşları için de risk oluşan durumlarda aşı olunmaması ‘geçerli neden’ sayılabilir. Yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirilen sektörler oluşmaya başladığını görüyoruz" diyor.'Önce teşvik et'İş dünyasında da aşıyla ilgili yol haritası oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda öncelikle çalışanların aşı için teşvik edilmesi seçeneğine ağırlık verilmesi gerektiği belirtiliyor. Aşı olmayanların uyarılması, çalışanlara aşı için belli bir süre verilmesi, izne gönderilmesi gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği, iş akdiyle ilgili seçeneklerin en sona alınması üzerinde duruluyor.'Aşı olmayanla yollar ayrılacak'Saran Holding bir açıklama yaparak, bünyesinde çalışan personele 15 Eylül’e kadar aşı yaptırmaları için süre verdi. Holding, bu süreye kadar aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.'Yasal düzenleme planlanmıyor'Çalışanlar için aşının zorunlu olmasıyla ilgili olarak şu anda bir yasal düzenleme yapılması planlanmıyor. Aşının kişisel tercihler doğrultusunda yapılan bir koruyucu önlem olduğuna dikkat çekilirken, "Zorunlu olmayan bir aşı, kişinin çalışma hayatı için de yasal düzenlemeyle ön koşul haline getirilemez. Ama tabii bu bugünkü şartlar için geçerli bir durum" bilgisi veriliyor.
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işten çıkarma, sözleşme, fesih, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?

10:51 18.08.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Son dönemlerde koronavirüs vaka sayıları artsa da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Henüz aşılama istenen seviyelere ulaşmadığı için de çalışma hayatında ‘Aşısız çalışan işten çıkarılabilir mi?’ sorusu gündeme geliyor.
Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış yaşansa da aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ancak aşılama konusunda bazı kesimlerde çekinceler sürüyor. Bu da aşının zorunlu olması yönünde açıklamaları beraberinde getiriyor.
Konuyla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'na konuşan uzmanlar, aşının zorunlu olmaması nedeniyle, işverenlerin de bu konuda zorlayıcı bir düzenlemeye gidemeyeceğini belirtiyor.
Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir. Ama birçok kişinin bir arada olduğu ve diğer çalışma arkadaşları için de risk oluşan durumlarda aşı olunmaması ‘geçerli neden’ sayılabilir. Yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirilen sektörler oluşmaya başladığını görüyoruz" diyor.

'Önce teşvik et'

İş dünyasında da aşıyla ilgili yol haritası oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda öncelikle çalışanların aşı için teşvik edilmesi seçeneğine ağırlık verilmesi gerektiği belirtiliyor. Aşı olmayanların uyarılması, çalışanlara aşı için belli bir süre verilmesi, izne gönderilmesi gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği, iş akdiyle ilgili seçeneklerin en sona alınması üzerinde duruluyor.

'Aşı olmayanla yollar ayrılacak'

Saran Holding bir açıklama yaparak, bünyesinde çalışan personele 15 Eylül’e kadar aşı yaptırmaları için süre verdi. Holding, bu süreye kadar aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.

'Yasal düzenleme planlanmıyor'

Çalışanlar için aşının zorunlu olmasıyla ilgili olarak şu anda bir yasal düzenleme yapılması planlanmıyor. Aşının kişisel tercihler doğrultusunda yapılan bir koruyucu önlem olduğuna dikkat çekilirken, "Zorunlu olmayan bir aşı, kişinin çalışma hayatı için de yasal düzenlemeyle ön koşul haline getirilemez. Ama tabii bu bugünkü şartlar için geçerli bir durum" bilgisi veriliyor.
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