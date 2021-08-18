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https://tr.sputniknews.com/20210818/asker-eglencesinde-mahalle-karisti-silahlar-cekildi--1048123352.html
Asker eğlencesinde mahalle karıştı, silahlar çekildi
Asker eğlencesinde mahalle karıştı, silahlar çekildi
Aydın Efeler’de bir gencin asker eğlencesinde kavga çıtkı. Silahların kullanıldığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi bacağından vurularak... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T12:12+0300
2021-08-18T12:12+0300
türkiye
aydın
asker
kavga
silah
eğlence
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Aydın Efeler’de, bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi. Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, alkolün de etkisiyle davetliler birbirine girdi. Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor.Olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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aydın, asker, kavga, silah, eğlence

Asker eğlencesinde mahalle karıştı, silahlar çekildi

12:12 18.08.2021
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Aydın Efeler’de bir gencin asker eğlencesinde kavga çıtkı. Silahların kullanıldığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın Efeler’de, bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi.
Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, alkolün de etkisiyle davetliler birbirine girdi.
Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor.
Olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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