https://tr.sputniknews.com/20210818/bakan-koca-koronavirus-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1048138107.html

Bakan Koca: İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı

Bakan Koca: İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı

Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T19:47+0300

2021-08-18T19:47+0300

2021-08-18T19:56+0300

koronavirüs

sağlık bakanı

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Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:-Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız.-Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.-İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı.-12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar aşı randevusu alabilecek.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanı