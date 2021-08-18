Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:-Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız.-Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı.-İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı.-12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar aşı randevusu alabilecek.
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2021
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sağlık bakanı
Bakan Koca: İki doz inaktif aşı olanlar üçüncü doz aşısını geciktirmeden yaptırmalı