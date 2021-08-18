Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210818/bekcilerden-gazetecilere-sert-mudahale-1048121935.html
Bekçilerden gazetecilere sert müdahale
Bekçilerden gazetecilere sert müdahale
İstanbul'da bekçiler, olay yerinde haber takibi yapan gazetecilere sert müdahalede bulundu. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T11:29+0300
2021-08-18T11:29+0300
istanbul
saldırı
gazeteci
müdahale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048121689_101:0:2871:1558_1920x0_80_0_0_ac47f642a08f225558dd8df56ced3900.png
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerinde görüntü alan DHA çalışanı Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.Haberi hızlıca geçebilmek için telefonla görüntü alan Yeşilmen, eline vuran bekçiye tepki gösterince olay yerinde bulunan bekçilerin sert müdahalesine uğradı.Yeşilmen’e saldırılmasına İçelli de tepki gösterince mahallede bulunan vatandaşlar da muhabirlere saldırdı.Yeşilmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık."
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048121689_447:0:2524:1558_1920x0_80_0_0_6d40cbf2f066bce5568402c1bcdf73fd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, saldırı, gazeteci, müdahale

Bekçilerden gazetecilere sert müdahale

11:29 18.08.2021
© Fotoğraf : Twitter bekçilerden gazetecilere sert müdahale
bekçilerden gazetecilere sert müdahale - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İstanbul'da bekçiler, olay yerinde haber takibi yapan gazetecilere sert müdahalede bulundu.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerinde görüntü alan DHA çalışanı Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.
Haberi hızlıca geçebilmek için telefonla görüntü alan Yeşilmen, eline vuran bekçiye tepki gösterince olay yerinde bulunan bekçilerin sert müdahalesine uğradı.
Yeşilmen’e saldırılmasına İçelli de tepki gösterince mahallede bulunan vatandaşlar da muhabirlere saldırdı.
Yeşilmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık."
050000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce