Bekçilerden gazetecilere sert müdahale

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerinde görüntü alan DHA çalışanı Ahmet Yeşilmen ve Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.Haberi hızlıca geçebilmek için telefonla görüntü alan Yeşilmen, eline vuran bekçiye tepki gösterince olay yerinde bulunan bekçilerin sert müdahalesine uğradı.Yeşilmen’e saldırılmasına İçelli de tepki gösterince mahallede bulunan vatandaşlar da muhabirlere saldırdı.Yeşilmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık."
İstanbul'da bekçiler, olay yerinde haber takibi yapan gazetecilere sert müdahalede bulundu.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt’un apartmanda baygın bulunması üzerine olay yerinde görüntü alan DHA çalışanı Ahmet Yeşilmen ve KubilayÖzev ile İHA muhabiri ErdalCanİçelli bekçilerin saldırısına uğradı.
Haberi hızlıca geçebilmek için telefonla görüntü alan Yeşilmen, eline vuran bekçiye tepki gösterince olay yerinde bulunan bekçilerin sert müdahalesine uğradı.
Yeşilmen’e saldırılmasına İçelli de tepki gösterince mahallede bulunan vatandaşlar da muhabirlere saldırdı.
Yeşilmen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık."
Dün gece Beylikdüzü’nde kaybolan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur’u haberleştirmek için bulunduğumuz yerde ben, kameramanım Kubilay Özev ve İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradık. #gazeteciliksuçdeğildirpic.twitter.com/Gu3msAGLd7