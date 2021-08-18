https://tr.sputniknews.com/20210818/besiktastan-kaan-ayhan-icin-ilk-teklif-1048123473.html

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için ilk teklif

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için ilk teklif

Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo ile yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılma isteğini İtalyan ekibine iletti. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T12:17+0300

2021-08-18T12:17+0300

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yaşam

italya

beşiktaş

kaan ayhan

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Kaan Ayhan, Sassuolo’ya veda etmeye hazırlanıyor. Ayhan, geçen sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdi. Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu. Ayhan'ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Geçen sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu Türkiye A Milli Takım formasını ise 40 kez giydi.

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italya, beşiktaş, kaan ayhan