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Beşiktaş'tan Kaan Ayhan için ilk teklif
© DHAKaan Ayhan
© DHA
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo ile yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılma isteğini İtalyan ekibine iletti.
Kaan Ayhan, Sassuolo’ya veda etmeye hazırlanıyor. Ayhan, geçen sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdi. Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.
NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.
İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu. Ayhan'ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.
Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu Türkiye A Milli Takım formasını ise 40 kez giydi.
NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.
İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Ayhan'ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu. Ayhan'ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.
Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu Türkiye A Milli Takım formasını ise 40 kez giydi.