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https://tr.sputniknews.com/20210818/biden-ile-ingiltere-basbakani-johnson-afganistandaki-son-durumu-gorustu-1048114734.html
Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü
Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T01:56+0300
2021-08-18T01:56+0300
2021-08-18T01:56+0300
dünya
abd
ingiltere
afganistan
joe biden
boris johnson
telefon görüşmesi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Johnson, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.
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abd, ingiltere, afganistan, joe biden, boris johnson, telefon görüşmesi
Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,
Biden
ile
Johnson
,
Afganistan'daki gelişmeleri
ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.
Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.