https://tr.sputniknews.com/20210818/biden-ile-ingiltere-basbakani-johnson-afganistandaki-son-durumu-gorustu-1048114734.html

Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü

Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'daki son durumu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T01:56+0300

2021-08-18T01:56+0300

2021-08-18T01:56+0300

dünya

abd

ingiltere

afganistan

joe biden

boris johnson

telefon görüşmesi

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Johnson, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.

ingiltere

afganistan

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abd, ingiltere, afganistan, joe biden, boris johnson, telefon görüşmesi