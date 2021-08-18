https://tr.sputniknews.com/20210818/bize-dua-edin-diyen-senanur-ve-annesinin-cesedi-bulundu-1048119185.html

'Bize dua edin' diyen Senanur ve annesinin cesedi bulundu

'Bize dua edin' diyen Senanur ve annesinin cesedi bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan binanın enkazında kalan Senanur Kuş, annesi Şengül Kuş ve 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel'e ait... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T09:28+0300

2021-08-18T09:28+0300

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Ezine Çayı'nın kenarına inşa edilen ve selde yıkılan 8 katlı binanın enkazında AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışmaları yürütülürken, Senanur Kuş, annesi Şengül Kuş ve 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel'e ait olduğu düşünülen cesetler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı. Gelen DNA testinin sonucu kimliklerle eşleşti.Son mesajı 'bize dua edin' olmuştuKastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un, akrabalarının bulunduğu WhatsApp grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan kayboldu. Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu WhatsApp grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

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türkiye, kastamonu, sel, baraj, afet, hes, müteahhit, bozkurt