https://tr.sputniknews.com/20210818/bm-afganistandaki-100e-yakin-uluslararasi-personelini-kazakistana-tahliye-edecek-1048140569.html
BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek, insani yardım personeli ise... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T21:52+0300
2021-08-18T21:52+0300
2021-08-18T21:52+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
tahliye
personel
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı kentine tahliye edileceğini söyledi. Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti. Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210818/biden-afganistandan-cekilme-yontemiyle-ilgili-amerikan-kongresinden-de-cok-az-destek-buldu-1048138577.html
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afganistan, taliban, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), tahliye, personel
BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek, insani yardım personeli ise ülkede kalacak.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı kentine tahliye edileceğini söyledi.
Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti.
Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.