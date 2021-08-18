https://tr.sputniknews.com/20210818/bm-afganistandaki-100e-yakin-uluslararasi-personelini-kazakistana-tahliye-edecek-1048140569.html

BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek, insani yardım personeli ise... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T21:52+0300

2021-08-18T21:52+0300

2021-08-18T21:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

stephane dujarric

birleşmiş milletler (bm)

tahliye

personel

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı kentine tahliye edileceğini söyledi. Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti. Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210818/biden-afganistandan-cekilme-yontemiyle-ilgili-amerikan-kongresinden-de-cok-az-destek-buldu-1048138577.html

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afganistan, taliban, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), tahliye, personel