https://tr.sputniknews.com/20210818/bolu-belediye-baskani-ozcan-suriyeliler-bizden-30-yil-gerideydi-afganlar-100-yil-geride-1048131098.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi, Afganlar 100 yıl geride
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi, Afganlar 100 yıl geride
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diye konuştu. Özcan, bu... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T16:03+0300
2021-08-18T16:03+0300
2021-08-18T16:05+0300
suriye
afganistan
göçmen
tanju özcan
entegrasyon
bolu belediyesi
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Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Nokta TV'de katıldığı bir programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diyen Özcan, şöyle devam etti:"İnsanlara garip geliyor, 15 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulundu bir Afgan. Kardeşim, o onun farkında değil. Afganistan'da çünkü 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlendiriliyor bunlar. 10 yaşında, 12 yaşında... Bizim 'yavrum, çocuğum' diye sevdiğimiz 9-10 yaşındaki kız çocuklarına bunlar 'karısı olabilecek' gözüyle bakıyor. Siz bunları, bu topluma nasıl entegre edeceksiniz? Hiç bunları düşünmediniz mi? 'Adamlar savaşmaktan başka bir şey yapmamışlar 7 yaşından itibaren'Adam sadece burkalı kadın görmüş. Şimdi yüzü açık bir kadın görünce bile ona tuhaf geliyor. Bu sosyal entegrasyonu sağlayabilmek mümkün değil. Adamlar savaşmaktan başka bir şey yapmamışlar 7 yaşından itibaren. Komşu köyle savaşmış, komşu kabileyle savaşmış, komşu kavimle savaşmış. Savaşmış da savaşmış."
suriye
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suriye, afganistan, göçmen, tanju özcan, entegrasyon, bolu belediyesi
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi, Afganlar 100 yıl geride
16:03 18.08.2021 (güncellendi: 16:05 18.08.2021)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diye konuştu. Özcan, bu kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Nokta TV'de katıldığı bir programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diyen Özcan, şöyle devam etti:
"İnsanlara garip geliyor, 15 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulundu bir Afgan. Kardeşim, o onun farkında değil. Afganistan'da çünkü 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlendiriliyor bunlar. 10 yaşında, 12 yaşında... Bizim 'yavrum, çocuğum' diye sevdiğimiz 9-10 yaşındaki kız çocuklarına bunlar 'karısı olabilecek' gözüyle bakıyor. Siz bunları, bu topluma nasıl entegre edeceksiniz? Hiç bunları düşünmediniz mi?
'Adamlar savaşmaktan başka bir şey yapmamışlar 7 yaşından itibaren'
Adam sadece burkalı kadın görmüş. Şimdi yüzü açık bir kadın görünce bile ona tuhaf geliyor. Bu sosyal entegrasyonu sağlayabilmek mümkün değil. Adamlar savaşmaktan başka bir şey yapmamışlar 7 yaşından itibaren. Komşu köyle savaşmış, komşu kabileyle savaşmış, komşu kavimle savaşmış. Savaşmış da savaşmış."