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https://tr.sputniknews.com/20210818/boyacilik-yapan-iki-kardes-12-kattaki-iskelede-mahsur-kaldi-1048119999.html
Boyacılık yapan iki kardeş, 12. kattaki iskelede mahsur kaldı
Boyacılık yapan iki kardeş, 12. kattaki iskelede mahsur kaldı
Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T10:17+0300
2021-08-18T10:17+0300
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Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında, boyacılık işi yapan Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik'in çalıştıkları sırada elektrik kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi.Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 'Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık'İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.'Hayatımızı kurtardı'Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahim Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.
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bina, boya, iskele

Boyacılık yapan iki kardeş, 12. kattaki iskelede mahsur kaldı

10:17 18.08.2021
© İHA / ELİFNAZ ALTÜRK - ERTUĞRUL GÜN12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA / ELİFNAZ ALTÜRK - ERTUĞRUL GÜN
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Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarılan kardeşler, ölümden kıl payı kurtuldu.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında, boyacılık işi yapan Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik'in çalıştıkları sırada elektrik kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi.
Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

'Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık'

İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.

'Hayatımızı kurtardı'

Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahim Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.
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