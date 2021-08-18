https://tr.sputniknews.com/20210818/boyacilik-yapan-iki-kardes-12-kattaki-iskelede-mahsur-kaldi-1048119999.html

Boyacılık yapan iki kardeş, 12. kattaki iskelede mahsur kaldı

Boyacılık yapan iki kardeş, 12. kattaki iskelede mahsur kaldı

Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T10:17+0300

2021-08-18T10:17+0300

2021-08-18T10:17+0300

türkiye

bina

boya

iskele

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Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında, boyacılık işi yapan Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik'in çalıştıkları sırada elektrik kesildi. Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi.Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı. Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 'Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık'İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.'Hayatımızı kurtardı'Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahim Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.

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bina, boya, iskele