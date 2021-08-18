Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenler taze sardalya ile besleniyor

© DHATürkiye’deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki Afrika penguenleri, taze sardalya ile besleniyor.
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© DHA
Türkiye’deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki Afrika penguenleri, taze sardalya ile besleniyor.
© DHAHayvanat Bahçesi Başbakıcısı Önder Sevim, 3'ü hayvanat bahçesinde dünyaya gelen, toplam 17 penguene baktıklarını belirtti.
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© DHA
Hayvanat Bahçesi Başbakıcısı Önder Sevim, 3'ü hayvanat bahçesinde dünyaya gelen, toplam 17 penguene baktıklarını belirtti.
© DHASevim, "Penguenler için özel bir barınağımız var. Burada 3'ü yavru olmak üzere penguenler bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar serinlemek için havuza giriyorlar” dedi.
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© DHA
Sevim, "Penguenler için özel bir barınağımız var. Burada 3'ü yavru olmak üzere penguenler bulunuyor. Doğal ortamlarında yaşayan hayvanlar serinlemek için havuza giriyorlar” dedi.
© DHA“Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi” diye konuşan Sevim, “Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz” ifadelerini kullandı.
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© DHA
“Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi” diye konuşan Sevim, “Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz” ifadelerini kullandı.
© DHASevim, şöyle devam etti: “Bunlar Afrika pengueni. Bizim ülkemize uygun penguenler. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Suda penguenler yüzerken izliyorlar. İnternet üzerinden 24 saat canlı yayın da yapılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz.”
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© DHA
Sevim, şöyle devam etti: “Bunlar Afrika pengueni. Bizim ülkemize uygun penguenler. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Suda penguenler yüzerken izliyorlar. İnternet üzerinden 24 saat canlı yayın da yapılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz.”