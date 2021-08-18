Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenler taze sardalya ile besleniyor

© DHA “Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi” diye konuşan Sevim, “Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz” ifadelerini kullandı.