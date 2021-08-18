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https://tr.sputniknews.com/20210818/chp-genel-merkezine-sinir-namustur-pankarti-asildi-1048126334.html
CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur yazılı" pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T13:40+0300
2021-08-18T13:40+0300
2021-08-18T13:40+0300
chp
afganistan
kemal kılıçdaroğlu
göçmen
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Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur" yazılı pankart asıldı.Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da "Sınır namustur" yazılı görselle değiştirdi.
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chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, göçmen
CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur yazılı" pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı.
Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken,
CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur" yazılı pankart asıldı.
Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da "Sınır namustur" yazılı görselle değiştirdi.