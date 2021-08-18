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CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı
CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur yazılı" pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
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afganistan
kemal kılıçdaroğlu
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Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur" yazılı pankart asıldı.Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da "Sınır namustur" yazılı görselle değiştirdi.
afganistan
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chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, göçmen

CHP Genel Merkezi'ne 'Sınır namustur' pankartı asıldı

13:40 18.08.2021
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Merkezi - sınır namustur
CHP Genel Merkezi - sınır namustur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur yazılı" pankart asıldı. Pankartta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer aldı.
Türkiye'de göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken, CHP Genel Merkez binasına "Sınır namustur" yazılı pankart asıldı.
Pankartta fotoğrafı yer alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabındaki arka fonunu da "Sınır namustur" yazılı görselle değiştirdi.
© Fotoğraf : Twitter
- Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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