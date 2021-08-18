https://tr.sputniknews.com/20210818/cristiano-ronaldo-ispanyol-basinindaki-real-madrid-iddialarini-yalanladi-1048113615.html

Cristiano Ronaldo, İspanyol basınındaki Real Madrid iddialarını yalanladı

Cristiano Ronaldo, İspanyol basınındaki Real Madrid iddialarını yalanladı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanyol basınında hakkında çıkan Real Madrid'e geri döneceği iddialarını... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T00:44+0300

2021-08-18T00:44+0300

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yaşam

cristiano ronaldo

real madrid

juventus

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Ronaldo, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların adımla oynamaya devam etmesine izin vermeyeceğimi söylemek için şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam edip, meydan okumam gereken tüm zorluklara göğüs germeye hazırım. Bunun ötesindekiler sadece laftır" ifadelerini kullandı.Kendisini tanıyan herkesin sadece işine odaklandığını bildiğini, 'az söz, çok iş' felsefesiyle kariyerini sürdürdüğünü vurgulayan Ronaldo, "Gerek futbolcu gerek insan olarak bana saygı duyulmamasından daha çok geleceğime ilişkin alçakça bir şekilde basında haberler yazılması iddialara karışan tüm kulüplere, futbolculara ve kişilere de saygısızlıktır" dedi.Ronaldo açıklamasına şöyle devam etti:İspanyol basınında çıkan iddiaların yanı sıra başka medyalarda da adının farklı liglerdeki bir çok kulüple geçtiğini belirten Portekizli futbolcu, 'gerçeği bulmaya çalışmaktan endişe duymadan' hakkında haberler yazılmasını eleştirdi.İspanyol basınında son bir haftadır çıkan haberlerde, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Ronaldo'yu istediği, Real Madrid kulüp yönetiminin buna onay verdiği ve Portekizli futbolcunun da transfere sıcak baktığı ileri sürülüyordu.

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cristiano ronaldo, real madrid, juventus