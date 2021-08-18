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https://tr.sputniknews.com/20210818/diyarbakirli-matematik-ogretmeni-geometride-nokta-ve-dogrunun-olmadigini-iddia-etti-1048128445.html
Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
Diyarbakırlı matematik öğretmeni Nazım Yokuş geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti. Yokuş, nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana ise 50 bin... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T14:39+0300
2021-08-18T14:56+0300
diyarbakır
ödül
matematik
nazım yokuş
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Diyarbakır'da matematik öğretmeni olarak 23 yıldır eğitim veren Nazım Yokuş, yaptığı çalışmaların ardından bir iddia ortaya attı. Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini ve geometride nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana 50 bin lira ödül vereceklerini aktardı.Matematikte birçok veri ve mantık hatası olduğunu gördüklerini belirten Yokuş, “Daha önce de bir soru sormuştuk, ödülü ise 50 bin lira olarak belirlemiştik. Sorduğumuz soruda birçok kişi o sorunun cevabının olmayacağının kanaatine vardı. Biz o zamanda da söylemiştik. 'Yaptığımız çalışmalar yanlış mı ya da doğru mu' diyerek sorunun cevabını web sitemize göndermelerini istemiştik. Şu anda yaptığımız çalışmada ise üç tane temel üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi ilkokul ile ortaokullarda öğrencinin kafasında zihinlerini sınırlıyorlar. Örneğin bir elma ile bir diğer elmanın toplamına iki elma diyorlar. Oysa siz toplama işlemlerini elmalar ile söyleyemezsiniz. Benim ana hedefim, mantığım, sorgulanabilir ve araştırılabilir bir matematiğin çocuklarımıza öğretilmesidir” dedi.'Amaç, matematiği neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir'50 bin liralık ödül için sorularını soran Yokuş, şunları kaydetti:“Biz üç ana temel üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri noktadır. Noktanın zaten tanımsız olduğunu ve ispatının yapılamayacağını matematikten anlayan herkes bilir. Ama biz öğrencilerimiz için varsa kafaları çalışabilen ve bizim bilmediğimiz bir yorum yapabilir. Nokta’nın ispatını yapana 50 bin lira ödül vereceğiz. Bir diğer sorumuz ise doğrudur. Doğrudan kastımız felsefik doğrudan kast etmiyoruz. Geometrideki doğrudan bahsediyoruz. Doğrunun da ispatını yapan öğrenci, öğretmen veya akademisyen arkadaşlarımıza 50 bin lira ödül vermeye hazırım. Çünkü bunlar merak ettiğim kişisel konulardır. Üçüncü sorum ise eşitsizlik sorusudur. Eşitsizlik sorusunda matematik kurallarına göre iki çözüm yapıyoruz. İkisi de mantık ve matematik kurallarına gayet uyumludur, ama ikisinde de ayrı iki sonuç çıkıyor. Bu ayrı sonuç çıkması matematiğin kusuru mudur? Belki de biz daha matematiğin keşif edilmesi gereken yerlerini tam olarak keşif etmemişiz. Ne yapmışız, Avrupa’dan gelen matematiği ezberlermişiz ve üzerine her hangi bir şey katmıyoruz. Benim amacım bunun üzerine bir şeyler katmak, matematiği oyun tabanlı ve neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir."
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diyarbakır, ödül, matematik, nazım yokuş

Diyarbakırlı matematik öğretmeni, geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti

14:39 18.08.2021 (güncellendi: 14:56 18.08.2021)
© İHANazım Yokuş
Nazım Yokuş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA
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Diyarbakırlı matematik öğretmeni Nazım Yokuş geometride nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti. Yokuş, nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana ise 50 bin lira ödül vereceklerini söyledi.
Diyarbakır'da matematik öğretmeni olarak 23 yıldır eğitim veren Nazım Yokuş, yaptığı çalışmaların ardından bir iddia ortaya attı. Yokuş, matematikte birçok veri hatası gördüklerini ve geometride nokta ile doğrunun varlığını ispatlayana 50 bin lira ödül vereceklerini aktardı.
Matematikte birçok veri ve mantık hatası olduğunu gördüklerini belirten Yokuş, “Daha önce de bir soru sormuştuk, ödülü ise 50 bin lira olarak belirlemiştik. Sorduğumuz soruda birçok kişi o sorunun cevabının olmayacağının kanaatine vardı. Biz o zamanda da söylemiştik. 'Yaptığımız çalışmalar yanlış mı ya da doğru mu' diyerek sorunun cevabını web sitemize göndermelerini istemiştik. Şu anda yaptığımız çalışmada ise üç tane temel üzerine kuruludur. Bunlardan bir tanesi ilkokul ile ortaokullarda öğrencinin kafasında zihinlerini sınırlıyorlar. Örneğin bir elma ile bir diğer elmanın toplamına iki elma diyorlar. Oysa siz toplama işlemlerini elmalar ile söyleyemezsiniz. Benim ana hedefim, mantığım, sorgulanabilir ve araştırılabilir bir matematiğin çocuklarımıza öğretilmesidir” dedi.

'Amaç, matematiği neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir'

50 bin liralık ödül için sorularını soran Yokuş, şunları kaydetti:
“Biz üç ana temel üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri noktadır. Noktanın zaten tanımsız olduğunu ve ispatının yapılamayacağını matematikten anlayan herkes bilir. Ama biz öğrencilerimiz için varsa kafaları çalışabilen ve bizim bilmediğimiz bir yorum yapabilir. Nokta’nın ispatını yapana 50 bin lira ödül vereceğiz. Bir diğer sorumuz ise doğrudur. Doğrudan kastımız felsefik doğrudan kast etmiyoruz. Geometrideki doğrudan bahsediyoruz. Doğrunun da ispatını yapan öğrenci, öğretmen veya akademisyen arkadaşlarımıza 50 bin lira ödül vermeye hazırım. Çünkü bunlar merak ettiğim kişisel konulardır. Üçüncü sorum ise eşitsizlik sorusudur. Eşitsizlik sorusunda matematik kurallarına göre iki çözüm yapıyoruz. İkisi de mantık ve matematik kurallarına gayet uyumludur, ama ikisinde de ayrı iki sonuç çıkıyor. Bu ayrı sonuç çıkması matematiğin kusuru mudur?
Belki de biz daha matematiğin keşif edilmesi gereken yerlerini tam olarak keşif etmemişiz. Ne yapmışız, Avrupa’dan gelen matematiği ezberlermişiz ve üzerine her hangi bir şey katmıyoruz. Benim amacım bunun üzerine bir şeyler katmak, matematiği oyun tabanlı ve neşeli bir şekilde öğrencilerimize öğretmektir."
311001
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