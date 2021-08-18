https://tr.sputniknews.com/20210818/dso-guclendirici-asi-dozlarina-su-an-ihtiyac-yok-1048142374.html

DSÖ: Güçlendirici aşı dozlarına şu an ihtiyaç yok

DSÖ: Güçlendirici aşı dozlarına şu an ihtiyaç yok

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut verilerin ışığında Kovid-19 ile mücadelede şu an için 'güçlendirici' aşı dozuna ihtiyaç olmadığını belirtti. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T23:05+0300

2021-08-18T23:05+0300

2021-08-18T23:05+0300

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Korona virüs salgını ile mücadelede tüm dünyada aşılama kampanyaları hızla devam ederken, yoksul ülkeler aşıya ulaşmakta zorluk çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, mevcut verilerin ışığında Kovid-19 ile mücadelede şu an için “güçlendirici” aşı dozuna ihtiyaç olmadığını belirtilerek, yüksek gelirli ülkelerin yeni bir güvenlik önlemi almadan önce dünyanın en savunmasız insanlarının da tam olarak aşılanması gerektiği vurgulandı.Birçok ülkede “güçlendirici” ya da diğer adıyla “hatırlatıcı” aşı dozları uygulanırken, DSÖ uzmanlarından Soumya Swaminathan, güçlendirici aşı dozu hakkındaki soruya, “Bugünün verilerine bakınca hatırlatma dozuna gerekli olmadığına açıkça inanıyoruz" dedi.Yüksek gelirli ülkelerde uygulanan güçlendirici aşı dozlarına atıfta bulunan DSÖ’nün Kıdemli Danışmanı Bruce Aylward, "Dünyada yeterince aşı var, ancak doğru yerlere doğru sırayla gitmiyor" ifadelerini kullandı. Tam aşılı olan kişilere güçlendirici aşı dozları uygulanmadan önce dünya çapında en savunmasız kişilere iki doz aşı uygulanması gerektiğine dikkat çeken Aylward, "Bundan çok çok uzağız" dedi.ABD’den 3’üncü doz aşı uygulaması 20 Eylül’den itibaren başlayacakABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19’a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşısı olan vatandaşlara, ikinci dozun ardından 8 ay sonra 3’üncü dozu yaptırmaları tavsiye edildi. Söz konusu 3’üncü dozların 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

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abd, koronavirüs, koronavirüs aşısı