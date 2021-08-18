https://tr.sputniknews.com/20210818/duma-baskani-volodin-afganistandaki-durum-abd-dis-politikasinin-cokusunu-gosteriyor-1048115682.html

Duma Başkanı Volodin: Afganistan'daki durum ABD dış politikasının çöküşünü gösteriyor

Duma Başkanı Volodin: Afganistan'daki durum ABD dış politikasının çöküşünü gösteriyor

Duma Başkanı Volodin, Amerikan birliklerinin Afganistan'a müdahalesinin trajediyle sonuçlandığını, NATO askeri operasyonları ve teröristlerin eylemleri... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T02:55+0300

2021-08-18T02:55+0300

2021-08-18T02:55+0300

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vyaçeslav volodin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Afganistan’daki gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi. Volodin, “Amerikan birliklerinin Afganistan'daki 20 yıllık macerası trajedi ve insani bir felaketle sonuçlandı. Uyuşturucu imalathanelerinin sayısı yüzlerce kat arttı, halk yoksullaştı, NATO askeri operasyonları ve teröristlerin eylemleri sonucunda 250 binden fazla sivil hayatını kaybetti” dedi. Bir sonraki adımın ne olacağının artık sadece tahminlere kaldığını belirten Volodin, “Bunun bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Afganistan, stratejik ortaklarımız olan ülkelerle sınır komşusu. Ayrıca, Rusya’nın sınırları bu ülkeye ABD’ninkinden çok daha yakın” diye konuştu.

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