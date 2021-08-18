Duma Başkanı Volodin: Afganistan'daki durum ABD dış politikasının çöküşünü gösteriyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Afganistan’daki gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi. Volodin, “Amerikan birliklerinin Afganistan'daki 20 yıllık macerası trajedi ve insani bir felaketle sonuçlandı. Uyuşturucu imalathanelerinin sayısı yüzlerce kat arttı, halk yoksullaştı, NATO askeri operasyonları ve teröristlerin eylemleri sonucunda 250 binden fazla sivil hayatını kaybetti” dedi. Bir sonraki adımın ne olacağının artık sadece tahminlere kaldığını belirten Volodin, “Bunun bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Afganistan, stratejik ortaklarımız olan ülkelerle sınır komşusu. Ayrıca, Rusya’nın sınırları bu ülkeye ABD’ninkinden çok daha yakın” diye konuştu.
Duma Başkanı Volodin, Amerikan birliklerinin Afganistan'a müdahalesinin trajediyle sonuçlandığını, NATO askeri operasyonları ve teröristlerin eylemleri nedeniyle 250 binden fazla sivilin öldüğünü, bu durumun ABD dış politikasının çöküşü olduğunu söyledi.
Volodin, “Amerikan birliklerinin Afganistan'daki 20 yıllık macerası trajedi ve insani bir felaketle sonuçlandı. Uyuşturucu imalathanelerinin sayısı yüzlerce kat arttı, halk yoksullaştı, NATO askeri operasyonları ve teröristlerin eylemleri sonucunda 250 binden fazla sivil hayatını kaybetti” dedi.
Bir sonraki adımın ne olacağının artık sadece tahminlere kaldığını belirten Volodin, “Bunun bizi endişelendirmemesi mümkün değil. Afganistan, stratejik ortaklarımız olan ülkelerle sınır komşusu. Ayrıca, Rusya’nın sınırları bu ülkeye ABD’ninkinden çok daha yakın” diye konuştu.