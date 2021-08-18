Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210818/dunya-saglik-orgutunden-hindistan-ve-afrika-icin-sahte-kovid-19-asisi-uyarisi-1048140865.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T21:56+0300
2021-08-18T21:56+0300
2021-08-18T21:57+0300
koronavirüs
afrika
hindistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
uganda
koronavirüs aşısı
covishield
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048111003_0:112:1800:1125_1920x0_80_0_0_2a1ab6378e14b7446a0b09f7e351fa44.jpg
DSÖ, dün, 'küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan' aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsü'nün 'Covishield' adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
hindistan
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048111003_76:0:1724:1236_1920x0_80_0_0_e40a040cf734036395c9b686d81093a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), uganda, koronavirüs aşısı, covishield
Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı 21:56 18.08.2021 (güncellendi: 21:57 18.08.2021)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi.
DSÖ
, dün, 'küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan'
aşıların
piyasadan toplanması uyarısında bulundu.
Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsü'nün '
Covishield' adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu. Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.
Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.
Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.
Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.
Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.