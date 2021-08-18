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Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T21:56+0300
2021-08-18T21:57+0300
koronavirüs
afrika
hindistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
uganda
koronavirüs aşısı
covishield
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DSÖ, dün, 'küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan' aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsü'nün 'Covishield' adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
hindistan
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afrika, hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), uganda, koronavirüs aşısı, covishield

Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı

21:56 18.08.2021 (güncellendi: 21:57 18.08.2021)
© REUTERS / Mariana GreifPfizer - koronavirüs aşısı - aşılama
Pfizer - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Mariana Greif
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi.
DSÖ, dün, 'küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan' aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.
Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsü'nün 'Covishield' adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.
Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.
Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.
Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.
Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.
Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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