https://tr.sputniknews.com/20210818/dunya-saglik-orgutunden-hindistan-ve-afrika-icin-sahte-kovid-19-asisi-uyarisi-1048140865.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Hindistan ve Afrika için 'sahte Kovid-19 aşısı' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T21:56+0300

2021-08-18T21:56+0300

2021-08-18T21:57+0300

koronavirüs

afrika

hindistan

dünya sağlık örgütü (dsö)

uganda

koronavirüs aşısı

covishield

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DSÖ, dün, 'küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan' aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsü'nün 'Covishield' adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.Hindistan’daki en yaygın Kovid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

hindistan

uganda

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afrika, hindistan, dünya sağlık örgütü (dsö), uganda, koronavirüs aşısı, covishield