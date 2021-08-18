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Elektrik akımına kapılıp öldü sanılan çocuğu toprağa gömerek kurtardılar
Elektrik akımına kapılıp öldü sanılan çocuğu toprağa gömerek kurtardılar
Ağrı’da elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını görmek için tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan elektrik akımına kapıldı. Direkten düşen çocuğun imdadına... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T18:03+0300
2021-08-18T18:03+0300
türkiye
elektrik
ağrı
düşmek
ağaç
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Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan Mert Artan, 1 Ağustos günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk dengesini kaybederek direkten düştü.Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdi. Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre sonra yerine geldi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından Mert’i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert’in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.‘Enerjisini atması için gömmüşler’Olay gününü anlatan baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını ifade ederek, “Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor” dedi.'Kuşları görmek için çıkmış'Mert ise kuşları görmek için çıktığını, sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.
türkiye
ağrı
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elektrik, ağrı, düşmek, ağaç

Elektrik akımına kapılıp öldü sanılan çocuğu toprağa gömerek kurtardılar

18:03 18.08.2021
© İHAAğrı'da elektrik direğinden düşen 9 yaşındaki Mert Artan
Ağrı'da elektrik direğinden düşen 9 yaşındaki Mert Artan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© İHA
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Ağrı’da elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını görmek için tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan elektrik akımına kapıldı. Direkten düşen çocuğun imdadına yetişen çevredeki çobanlar, öldü sanılan çocuğun vücudunu üzerindeki elektrik enerjisini atması için toprağa gömerek kurtardı.
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan Mert Artan, 1 Ağustos günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk dengesini kaybederek direkten düştü.
Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdi. Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre sonra yerine geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından Mert’i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert’in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.

‘Enerjisini atması için gömmüşler’

Olay gününü anlatan baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını ifade ederek, “Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor” dedi.

'Kuşları görmek için çıkmış'

Mert ise kuşları görmek için çıktığını, sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.
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